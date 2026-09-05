Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने दो अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों को मार गिराया है. वहीं, Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ CBI ने एफआईआर दर्ज की है. इन खबरों के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 सीनियर अफसरों के तबादले किए हैं. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

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पाकिस्तान के 25 सैनिकों को मारा, एक्शन फिल्म जैसा Video भी बनाया... BLA का मुनीर को खुला चैलेंज!

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने दो अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों को मार गिराया है. इस्लामाबाद ने इसके जवाब में कोई कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में तेजी से हिंसा बढ़ गई है. BLA ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है.

बुलंदशहर से पकड़ा गया स्वतंत्र भारद्वाज, कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. उसे कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में संबंधित जज के आवास पर पेश किया गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. CJP के प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र के खिलाफ दर्ज मामले में SC-ST एक्ट की धारा जोड़ी गई थी.

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कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर ढेर

जम्मू-कश्मीर के यूसमर्ग इलाके में शनिवार को संयुक्त सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा कमांडर यासिर मारा गया. बताया जा रहा है कि यासिर पहले लश्कर के बड़े सुलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन करीब एक साल पहले वह इस ग्रुप से अलग हो गया. सुरक्षा बल लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे.

'फेल होना ठीक है, लेकिन बेईमानी नहीं...', पिता की याद में सचिन तेंदुलकर ने उठाया बड़ा कदम, टीचर्स डे पर लिया अनोखा फैसला

टीचर्स डे के खास मौके पर क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने एक दिल छू लेने वाली पहल की है. अपने दिवंगत पिता और जिंदगी के पहले गुरु रमेश तेंदुलकर की याद में सचिन ने प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मेमोरियल फेलोशिप शुरू करने का ऐलान किया है. इस फेलोशिप का मकसद मेडिकल फील्ड में युवा और होनहार डॉक्टरों की मदद करना है.

तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस MLA समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प, 7 लोगों पर केस दर्ज

केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस MLA रम्या हरिदास के समर्थकों और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत समिति की बैठक में पीए की मौजूदगी को लेकर विवाद के बाद तीखी झड़प का मामला सामने आया है. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कांग्रेस विधायक रम्या हरिदास ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

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सुभाष चंद्रा के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, नेटवर्थ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप

Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ CBI ने एफआईआर दर्ज की है. पीटीआई के अनुसार, सुभाष चंद्रा पर आरोप है कि उन्‍होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन लेने के लिए अपनी नेटवर्थ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई थी. LIC हाउसिंग फाइनेंस की ओर से शिकायत के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है.

मुख्यमंत्री सेहत योजना हुई डिजिटल, पंजाब के लाभार्थी अब घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे हेल्थ कार्ड

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना आम लोगों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक और बड़ा बदलाव ला रही है. यह योजना अब डिजिटल हो गई है और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पंजाब ने लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल से अपना हेल्थ कार्ड डिजिटल तरीके से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है. यह कदम CM सेहत योजना के व्यापक उद्देश्य को दिखाता है.

MP में 11 IAS अफसरों का तबादला... नेहा मारव्या हटाई गईं, निधि निवेदिता की भी बदली जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 सीनियर अफसरों के तबादले किए हैं, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत कई विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और संभाग आयुक्त स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सागर संभाग की आयुक्त नेहा मारव्या सिंह को पद से हटा दिया गया है.

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मनोज जरांगे का अनशन 8वें दिन भी जारी, इलाज ठुकराया, सरकार को दी डेडलाइन

सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे का आंदोलन मराठा आरक्षण के लिए 8वें दिन भी जारी रहा. जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार आश्वासनों को पूरा करने में नाकाम रही है. उन्होंने चेतावनी भी दी है अगर 12 सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे मुंबई कूच करेंगे.

झीरम घाटी नक्सली हमले में 10 आरोपी दोषी करार, 13 साल बाद फैसला

छत्तीसगढ़ के चर्चित 2013 झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में 13 साल बाद बड़ा फैसला आया है. NIA की विशेष अदालत ने शनिवार को मामले में ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया. इस नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

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