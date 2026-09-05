scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pithori Amavasya 2026: 10 या 11 सितंबर, पिठोरी अमावस्या कब है? नोट करें सही तिथि और मुहूर्त

Pithori Amavasya 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भादो कृष्ण अमावस्या की तिथि 10 सितंबर को सुबह 10:33 बजे से लेकर 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे तक रहने वाली है. ऐसे में पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर को मनाई जाएगी.

Advertisement
X
पिठोरी अमावस्या की सबसे खास परंपराओं में 64 योगिनियों की पूजा भी शामिल है. (Photo: ITG)
पिठोरी अमावस्या की सबसे खास परंपराओं में 64 योगिनियों की पूजा भी शामिल है. (Photo: ITG)

हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पिठोरी अमावस्या का व्रत रखा जाता है. पिठोरी अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है. यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती हैं. इस दिन स्नान, दान, पितरों के तर्पण और धार्मिक अनुष्ठान करने की परंपरा भी है. इस साल पिठोरी अमावस्या का व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा.

पिठोरी अमावस्या 2026 की तिथि और मुहूर्त
द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भादो कृष्ण अमावस्या की तिथि 10 सितंबर को सुबह 10:33 बजे से लेकर 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे तक रहने वाली है. ऐसे में पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर को मनाई जाएगी. पिठोरी अमावस्या पर पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहू्र्त सुबह 06.07 बजे से लेकर सुबह 09.18 बजे तक रहेगा. जबकि पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए दोपहर 11.45 बजे से लेकर दोपहर 01.30 बजे तक शुभ घड़ी रहेगी.

64 देवियों की पूजा का विधान
पिठोरी अमावस्या की सबसे खास परंपराओं में 64 योगिनियों की पूजा भी शामिल है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन देवी शक्ति के 64 विभिन्न स्वरूपों की पूजा का विधान बताया गया है. दरअसल ‘पिठोरी’ शब्द आटे से बनाई जाने वाली देवी की प्रतीकात्मक आकृतियों को कहा जाता है. इस दिन महिलाएं आटे से देवी और योगिनियों की आकृतियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं. मान्यता है कि देवी शक्ति के इन स्वरूपों की पूजा करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है.

सम्बंधित ख़बरें

Ashadha Amavasya 2026
आषाढ़ अमावस्या पर सूर्य-चंद्रमा साथ, फिर गुरु अस्त! 3 राशियों पर आफत
ashadh amavasya 2026
आषाढ़ अमावस्या आज, जानें पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
gajakesari yoga cancer zodiac
गजकेसरी योग से चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य!
ashadh amavasya 2026
आ गई आषाढ़ अमावस्या, इस दिन भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां
ashadha amavasya 2026
2 दिन बाद आषाढ़ अमावस्या, जानें पितृ पूजा का मुहूर्त और विधि
Advertisement

लोक मान्यताओं के अनुसार, पिठोरी अमावस्या पर 64 योगिनियों को ब्रह्मांड की रक्षक शक्तियां माना गया है. ऐसे में इनकी पूजा से संतान पर आने वाले किसी भी तरह के संकट और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है. देवियां बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं.

पिठोरी अमावस्या की पूजन विधि
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने की परंपरा है. इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है. पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें भी जल अर्पित किया जाता है. तर्पण के दौरान ‘ॐ पितृभ्यः नमः’ मंत्र का जाप करने की परंपरा बताई गई है. इसके बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाकर संतान के सुख और परिवार की मंगलकामना के लिए व्रत का संकल्प लिया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ममता से अलग हुए सांसदों को मिला जवाब देने का समय |
    ममता ने 15 साल में कोई समस्या हल नहीं की: द‍िलीप घोष |
    पंजाब में 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान का बड़ा असर, 25 हजार से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार |
    केतन हत्याकांड में नया खुलासा, सिया गोयल-चेतन चौधरी का तीसरा साथी भी गिरफ्तार |
    'ये क्या किया तूने?' सुरेश रैना के संन्यास पर हैरान रह गए थे धोनी, सालों बाद दिग्गज ने खोला राज |
    'मस्जिद ढहाना संविधान पर हमला', बोले इमरान मसूद |
    चीन के इमिग्रेशन भवन हादसे में अब तक 31 शव बरामद |
    तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में गंगा ने मचाया हाहाकार |
    पैतृक जमीन पर गोबर डालने को लेकर भिड़े भाई, दरांती-कुल्हाड़ी से हमला कर भाभी की हत्या |
    च‍िराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज को लि‍या आड़े हाथ
    Advertisement