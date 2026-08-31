'मिर्जापुर द मूवी' पर CBFC की कैंची, हटाए इंटीमेट सीन्स, गालियां म्यूट

ओटीटी पर तहलका मचाने के बाद 'मिर्जापुर' अब फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के तौर पर बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार है. हिट सीरीज की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म में गुड्डू पंडित और कालीन भइया के भौकाल के साथ कई इंटीमेट सीन्स भी परोसे गए हैं, जिनमें से कुछ ऑवर-द-टॉप इंटीमेट सीन्स पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की कैंची चल गई है. इसी के साथ फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेशन से साथ मंजूरी दी गई है.
फिल्म से कौन-कौन से सीन्स हटाए?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने फिल्म के मेकर्स को सेंसर सर्टिफिकेट देने से पहले कई कट लगाने के निर्देश दिए थे. 4 जगहों पर गाली-गलौज वाले शब्दों को म्यूट किया गया है, जबकि 6 जगहों से गालियों को दूसरे डायलॉग्स से बदला गया है. इसके अलावा 'गले से लग कर' डायलॉग में भी बदलाव किए गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले हाफ में एक आपत्तिजनक शब्द को बदलकर 'कमर' कर दिया गया है. वहीं, इंटरवल के बाद वाले हिस्से में 'लंठ' शब्द, जिसका मतलब बेवकूफ होता है, उसे भी बदला गया है. इसके अलावा, कास्ट रिफ्रेंस में भी बदलाव करने का निर्देश दिए गए हैं.
हटाए गए इंटीमेट सीन्स?
जहां तक विजुअल कट्स की बात है, तो फिल्म में लगभग 50% इंटीमेट सीन्स को कम करने के लिए कहा गया. इसके लिए विजुअल्स और साउंड में बदलाव करने के आदेश दिए गए. ऐसा दो सीन्स में किया गया है. एक फिल्म के पहले हाफ में और दूसरा सेकंड हाफ में. इस तरह से फिल्म से लगभग 35 सेकंड के इंटीमेट सीन्स हटा दिए गए हैं.
3 घंटे से ज्यादा लंबी होगी फिल्म
खास बात यह है कि CBFC ने एक भी हिंसा या खून-खराबे वाले सीन को नहीं हटाया है. हालांकि, इन बदलावों के बाद 'मिर्जापुर द मूवी' के निर्माताओं को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया है. सर्टिफिकेट के मुताबिक, फिल्म 197.19 मिनट लंबी है, यानी यह फिल्म 3 घंटे 17 मिनट और 19 सेकंड की है.
'मिर्जापुर द मूवी' की बात करें तो यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी, रवि किशन जैसे सितारे अहम भूमिका में दिखेंगे. खून-खराबे और गाली-गलौज से भरी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 'A' सर्टिफिकेट के साथ पास किया है.
तो आप जा रहे हैं ना फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने?