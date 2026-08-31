हैदराबाद में AIMIM एरिया प्रेसिडेंट की चाकू मारकर हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम

हैदराबाद में AIMIM के एरिया प्रेसिडेंट महबूब अली पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया. यह हमला फलकनुमा थाना क्षेत्र के तहत वट्टेपल्ली इलाके में अल्मास होटल के पास गुन्तल शाह बाबा दरगाह के नजदीक हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसी अज्ञात शख्स ने महबूब अली पर हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हमले के बाद महबूब अली को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. उनकी मौत की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

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महबूब अली के शव को उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम किए जाने की संभावना है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद फलकनुमा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस हमलावर की पहचान करने के साथ-साथ इस कथित हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

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फिलहाल हमले की वजह और आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों की जानकारी जुटा रही है. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.

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