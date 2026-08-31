जयपुर में AIIMS CRE-5 री-एग्जाम में फिर सर्वर ठप, 30 मिनट देरी से शुरू हुआ पेपर, अभ्यर्थियों का हंगामा

AIIMS CRE-5 री-एग्जाम को लेकर जयपुर में एक बार फिर अव्यवस्था देखने को मिली. iON Digital Zone सेंटर पर सर्वर ठप होने के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों को करीब 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद सुबह 9:30 बजे परीक्षा शुरू हुई. अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही सर्वर में दोबारा तकनीकी समस्या आ गई. इसके चलते परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई और अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. समस्या से नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा किया और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

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एक दिन पहले NEET-PG परीक्षा में भी हुई थी परेशानी

यह पहली बार नहीं है जब इस सेंटर पर इस तरह की परेशानी का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है. इसी iON Digital Zone सेंटर पर एक दिन पहले NEET-PG परीक्षा के दौरान भी तकनीकी दिक्कत सामने आई थी. बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी.

इस मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है और साथ ही दोबारा 5 सितंबर को परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान किया है. इसके बाद अब AIIMS CRE-5 री-एग्जाम के दौरान इसी सेंटर पर सर्वर ठप होने की घटना सामने आने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है.

परीक्षा रद्द करने की मांग

AIIMS CRE-5 री-एग्जाम में तकनीकी परेशानी के बाद अभ्यर्थी अब पूरे ऑल इंडिया एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि तकनीकी खामियों के कारण सभी उम्मीदवारों को समान परिस्थितियों में परीक्षा देने का मौका नहीं मिल पा रहा है. अभ्यर्थियों ने परीक्षा एजेंसी और संबंधित अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सर्वर और तकनीकी व्यवस्था पहले से पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो.

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