शराब का पैसा नहीं दे सकी... बारटेंडर ने महिला का सिर मुंडवाया

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर कथित तौर पर बिना बिल चुकाए बार से निकलने की कोशिश करने का आरोप लगा. महिला पर करीब 60 हजार बाट (लगभग 1,812 डॉलर) का बिल था. जब वह इसका भुगतान नहीं कर पाई तो कथित तौर पर बार के कर्मचारियों ने उसके सिर के बाल ही मुंडवा दिए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे लेकर बहस छिड़ गई है.

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यह मामला बैंकॉक के पिंक्लाओ इलाके का बताया जा रहा है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला पर पहले भी क्लबों और रेस्टोरेंट्स में बिल चुकाए बिना निकलने की कोशिश करने के आरोप लग चुके हैं. बताया गया है कि 25 अगस्त को वह कथित तौर पर फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके एक लोकप्रिय बार में दाखिल हुई थी.

बिल चुकाए बिना की भागने की कोशिश

बार में महिला ने खाना-पीना किया और देखते ही देखते उसका बिल करीब 60 हजार बाट यानी लगभग 1,812 डॉलर पहुंच गया. आरोप है कि बिल चुकाए बिना वह बार से निकलने की कोशिश करने लगी. हालांकि, स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और उससे बिल का भुगतान करने को कहा.

लेकिन महिला के पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचने के बजाय एक अजीबोगरीब समझौते में बदल गया.

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'बालों के बदले पैसे' का कॉन्ट्रैक्ट

वीडियो में महिला स्ट्रैपलेस सफेद ड्रेस में नजर आ रही है. बताया गया है कि उसने अपने बालों के बदले भुगतान करने वाले एक कथित 'हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट' पर सहमति जताई.

वीडियो में कैमरे के पीछे मौजूद एक शख्स महिला से कहता सुनाई देता है - मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूं. यह बाजार का रेट है. मैं इसे तुम्हारे लिए जोड़ रहा हूं. इसमें कुछ और भी जोड़ रहा हूं. ठीक है? इसके बाद एक बारटेंडर इलेक्ट्रिक रेजर से महिला के कंधे तक लंबे और घने बालों को काटना शुरू कर देता है. देखते ही देखते उसके सिर के लगभग सारे बाल मुंड दिए जाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, काटे गए बालों को कथित तौर पर दान किया जाना था.

घटना पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास बिल चुकाने के लिए पैसे न हों तो क्या उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है?

थाईलैंड की गैर-सरकारी संस्था 'बी वन फाउंडेशन' की संस्थापक चालिदा ने भी बार के इस कदम की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि बार ने हद पार कर दी. चालिदा के मुताबिक, बार के लोगों ने उनसे संपर्क करके माफी मांगी और माना कि मैनेजर ने गुस्से और आवेश में आकर यह कदम उठाया था. उन्होंने यह भी बताया कि बार मैनेजमेंट महिला के परिवार से संपर्क करके मुआवजे पर बात करने वाला है.

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'दबाव में कराया गया कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं'

चालिदा ने कहा कि वह बार वालों की स्थिति समझती हैं और यह भी मानती हैं कि कारोबार में नुकसान से बचना जरूरी है. लेकिन जिस तरह से इस मामले को संभाला गया, वह कथित तौर पर कानून के मुताबिक नहीं था.

उनका कहना है कि दबाव में कराया गया 'हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट' अमान्य हो सकता है. इसके अलावा किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके सिर के बाल काटना या उसे रोककर रखना हमला, जबरदस्ती और गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने जैसे मामलों में आ सकता है.

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चालिदा ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए थाईलैंड के सामाजिक विकास और मानव सुरक्षा मंत्रालय से संपर्क किया गया है. उन्होंने कारोबारियों से कानून अपने हाथ में लेने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील की.

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