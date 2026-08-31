बेकार कांच की बोतलों को फेंकें नहीं! सीमेंट के साथ मिलाकर गार्डन के लिए बनाएं सुंदर टाइल्स; देख जलेंगे पड़ोसी

How To Reuse Old Colorful Glass Bottles: घर में खाली कांच की बोतलें जमा होती रहती हैं और कुछ समय बाद समझ नहीं आता कि आखिर इनका किया क्या जाए. ज्यादातर लोग इन्हें कबाड़ी को दे देते हैं या फिर कूड़े में फेंक देते हैं. क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? अगर हां, तो अगली बार किसी पुरानी कांच की बोतल को बेकार समझकर फेंकने से पहले एक बार रुक जाइए. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ सस्ते सामान की मदद से इन्हीं बोतलों को घर के गार्डन और आंगन की खूबसूरती बढ़ाने वाली खूबसूरत डेकोरेटिव टाइलें तैयार की जा सकती हैं

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खास बात ये है कि इसके लिए आपको महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पुरानी रंगीन कांच की बोतलों के टुकड़ों को सीमेंट और रेत के साथ मिलाकर ऐसी टाइल्स तैयार की जा सकती हैं, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव और चमकदार लगती हैं. धूप पड़ने पर इनमें मौजूद कलरफुल कांच और भी खूबसूरत नजर आता है. यानी जो बोतलें अब तक आपके लिए सिर्फ कबाड़ थीं, वही आपके गार्डन के रास्ते या आंगन का सबसे यूनिक हिस्सा बन सकती हैं.



पहले इकट्ठा करें पुरानी कांच की बोतलें

इसके लिए सबसे पहले घर में पड़ी खाली कांच की बोतलें इकट्ठा कर लें. अगर आपके पास अच्छी मात्रा में बोतलें नहीं हैं, तो आसपास के कैफे, रेस्टोरेंट या रीसाइक्लिंग सेंटर से भी खाली बोतलें मिल सकती हैं. कोशिश करें कि हरे, भूरे, नीले या दूसरे रंगों वाली बोतलें लें, क्योंकि सीमेंट में इस्तेमाल होने के बाद रंगीन कांच ज्यादा खूबसूरत और चमकदार नजर आता है.

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कांच तोड़ते समय रखें ये खास ख्याल

ये DIY जितना खूबसूरत है, उतना ही सावधानी से करने वाला भी है. कांच तोड़ने से पहले आंखों पर सेफ्टी गॉगल्स, हाथों में कट-रेजिस्टेंट ग्लव्स और चेहरे पर डस्ट मास्क जरूर लगाएं. बच्चों और पालतू जानवरों को इस जगह से दूर रखें. बोतल को सीधे जमीन पर रखकर न तोड़ें. उसे किसी मजबूत मेटल के कंटेनर में रखें, ऊपर कार्डबोर्ड रखें और फिर मोटे कपड़े या पुराने तकिए के कवर से अच्छी तरह ढक दें. इससे कांच के टुकड़े इधर-उधर फैलने का खतरा कम होगा.

बोतलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ें

इसके बाद हथौड़े की मदद से बोतल को धीरे-धीरे तोड़ें. कांच को बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है. छोटे और संभालने लायक टुकड़े हैं. एक बोतल से करीब 2 से 3 टाइल्स के लिए कांच मिल सकता है. अगर आपको कांच तोड़ना सेफ नहीं लगता है, तो इसकी जगह कांच की गोलियां या बाजार में मिलने वाले सी-ग्लास का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

कांच की बोतलों को तोड़ते वक्त सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है. (Photo: AI Generated)

रेत, सीमेंट और कांच से तैयार करें मिश्रण

अब फर्श का बेस तैयार करने की बारी है. इसके लिए 2 भाग रेत, 1 भाग सीमेंट और 1 भाग टूटे हुए कांच के टुकड़े लें. इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और मिलाते जाएं. मिश्रण न बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत सूखा. इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखें कि इसे आसानी से मोल्ड में डाला जा सके.

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मोल्ड में डालकर सजाएं कांच के टुकड़े

इस तैयार मिश्रण को किसी टाइल बनाने वाले सांचे में डालें. अगर आपके पास ऐसा सांचा नहीं है, तो घर में रखा कोई पुराना पाई टिन या मजबूत शेप का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं.



अब मिश्रण की ऊपरी सतह पर कांच के टुकड़ों को अपनी पसंद के हिसाब से सजाएं. आप इन्हें अलग-अलग रंगों में बिखेर सकते हैं या एक ही रंग के टुकड़ों को साथ रखकर कोई पैटर्न बना सकते हैं. कन्नी (सीमेंट फैलाने वाला औजार) की मदद से इन्हें हल्के हाथ से दबाएं, ताकि कांच सीमेंट के अंदर अच्छी तरह लॉक हो जाए.

सीमेंट में कांच के टुकड़ों को मनचाही तरह से सेट किया जा सकता है. (Photo: AI Generated)

टाइल को सूखने में जल्दबाजी न करें

मोल्ड को करीब एक घंटे तक बिना छेड़े रहने दें. इसके बाद कन्नी की मदद से ऊपर की सतह को हल्का सा स्मूद और बराबर कर दें. अगले करीब दो घंटे तक हर घंटे ऐसा करते रहें. मोल्ड के किनारों पर कन्नी से हल्का सा गैप बना दें, इससे बाद में तैयार टाइल को सांचे से बाहर निकालना आसान हो जाएगा.



इसके बाद इसे पूरी तरह सेट होने दें. टाइल को कम से कम 1 से 2 दिन तक अच्छी तरह जमने देना जरूरी है.

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इन टाइल्स को गार्डन में बिछाने से फर्श चमकदार और सुंदर लगता है. (Photo: AI Generated)

गार्डन और आंगन को दें नया लुक

जब टाइल पूरी तरह तैयार हो जाए, तो इसे गार्डन के रास्ते, फूलों की क्यारी के किनारे, आंगन या छोटे डेकोरेटिव कॉर्नर में इस्तेमाल कर सकते हैं. धूप पड़ने पर कांच के रंगीन टुकड़े चमकेंगे और नॉर्मल सी जगह भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ सकती है.

इसकी सबसे खास बात ये है कि हर टाइल थोड़ी अलग दिखेगी. यानी घर में बेकार पड़ी बोतलें सिर्फ कचरा नहीं रहेंगी, बल्कि आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने वाली यूनिक डेकोरेशन बन जाएंगी.

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