'गोली कहीं से भी चल जा रही है', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले मनोज बाजपेयी, कहा- ये डरावना

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की सनसनीखेज घटना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है. इस अचानक हुए हमले के बाद से ही हर तरफ सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया है.

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उन्होंने इसे बेहद डरावना और दुखद बताते हुए राहत जताई कि टाइगर इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित हैं. साथ ही, उन्होंने इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है.

मनोज बाजपेयी ने क्या कहा?

इस मामले पर अपनी बात रखते हुए एक न्यूज एजेंसी से मनोज बाजपेयी ने कहा कि इस घटना में उन्हें फिलहाल किसी तरह का गैंगवॉर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट वजह के इस तरह गोलियां चलना वाकई बेहद खौफनाक है. किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हमला कहां से और क्यों किया गया. मुंबई जैसे शहर में इस तरह की वारदात होना किसी को भी डराने के लिए काफी है.

टाइगर की सलामती पर राहत

घटना की गंभीरता पर चिंता जताते हुए उन्होंने आगे कहा कि टाइगर के साथ जो कुछ भी हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि, सबसे अच्छी और राहत देने वाली बात यह है कि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बिल्कुल सुरक्षित हैं. इसके अलावा, हादसे में घायल हुए उनके ड्राइवर की सेहत में भी अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है.

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सख्त कार्रवाई की उम्मीद

अदालत और पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा कि वह कोई कानून-व्यवस्था के जानकार नहीं हैं, लेकिन खबरों के जरिए जो जानकारी मिल रही है, उससे साफ है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटी हुई है.

संदिग्धों को पकड़कर मुंबई लाया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच जल्द से जल्द पूरी होगी और दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जो समाज में एक नजीर बने, ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

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