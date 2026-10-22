scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गोली कहीं से भी चल जा रही है', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले मनोज बाजपेयी, कहा- ये डरावना

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है और इस मामले की जल्द जांच कराने की मांग की है.

Advertisement
X
फायरिंग पर बोले मनोज बाजपेयी (Photo: Screengrab)
फायरिंग पर बोले मनोज बाजपेयी (Photo: Screengrab)

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की सनसनीखेज घटना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है. इस अचानक हुए हमले के बाद से ही हर तरफ सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया है.

उन्होंने इसे बेहद डरावना और दुखद बताते हुए राहत जताई कि टाइगर इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित हैं. साथ ही, उन्होंने इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है.

मनोज बाजपेयी ने क्या कहा?
इस मामले पर अपनी बात रखते हुए एक न्यूज एजेंसी से मनोज बाजपेयी ने कहा कि इस घटना में उन्हें फिलहाल किसी तरह का गैंगवॉर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट वजह के इस तरह गोलियां चलना वाकई बेहद खौफनाक है. किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हमला कहां से और क्यों किया गया. मुंबई जैसे शहर में इस तरह की वारदात होना किसी को भी डराने के लिए काफी है.

सम्बंधित ख़बरें

Gajab Raat Trailer Release
'गजब रात' का ट्रेलर: भ्रष्ट पुलिसवाला बन छाए मनोज बाजपेयी
Last Man in Tower review
Review: एक घर, करोड़ों का ऑफर और इंसान के अकेलेपन की कहानी
Manoj Bajpayee
मनोज बाजपेयी निभाएंगे महात्मा गांधी का किरदार
manoj bajpayee as mahatma dandhi first look out
हाथ में लाठी, आंखों पर चश्मा...महात्मा गांधी के रोल में मनोज बाजपेयी
Samay Raina Kashmiri Pandit remarks
'बिहारियों' पर समय रैना का कमेंट! भड़के मनोज बाजपेयी

टाइगर की सलामती पर राहत
घटना की गंभीरता पर चिंता जताते हुए उन्होंने आगे कहा कि टाइगर के साथ जो कुछ भी हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि, सबसे अच्छी और राहत देने वाली बात यह है कि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बिल्कुल सुरक्षित हैं. इसके अलावा, हादसे में घायल हुए उनके ड्राइवर की सेहत में भी अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है.

Advertisement

सख्त कार्रवाई की उम्मीद
अदालत और पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा कि वह कोई कानून-व्यवस्था के जानकार नहीं हैं, लेकिन खबरों के जरिए जो जानकारी मिल रही है, उससे साफ है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटी हुई है.

संदिग्धों को पकड़कर मुंबई लाया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच जल्द से जल्द पूरी होगी और दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जो समाज में एक नजीर बने, ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    France में हिंसा के बाद कर्फ्यू! Indian Embassy की सख्त चेतावनी |
    'गोली कहीं से भी चल जा रही है', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले मनोज बाजपेयी, कहा- ये डरावना |
    छोटे शहरों में K-Beauty का क्रेज़, ऐसे बदल रही ब्यूटी मार्केट! |
    दिवाली के तुरंत बाद गुरु-मंगल का महासंयोग, 3 राशियों की होगी मोटी कमाई! |
    मौत की सजा पा चुकी मुस्कान की बेटी राधा के लिए आगे आया मुंबई का फैजान, पढ़ाई से शादी तक का खर्च उठाने का किया वादा |
    'सियासी मतभेद, आपसी नहीं' मुरादाबाद में BJP नेताओं संग दिखे पूर्व सपा सांसद एसटी हसन, दी ये सफाई |
    Stock Market Crash Signal: क्या फिर मचेगा कोहराम? जापान से कोरिया तक भूचाल... शेयर बाजार के लिए रेड सिग्नल |
    सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें जारी, क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, आज ही होना होगा पेश |
    ब्लड टेस्ट में LFT की रिपोर्ट नॉर्मल है, क्या फिर भी खराब हो सकता है लिवर? डॉक्टर ने बताया कब है खतरा |
    IND vs NZ 1st T20I Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहला टी20, ऐसी होगी प्लेइंग-11
    Advertisement