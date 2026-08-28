scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कृति सेनन के राखी एड पर प्रियंका की मां का बयान, बोलीं- माई बॉडी माई चॉइस सही, लेकिन...

प्रियंका की मां डॉ. मधु चोपड़ा ने कृति सेनन के विवादित राखी एड पर रिएक्ट करते हुए पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना पक्ष रखा. उनका कहना है कि माई बॉडी माई चॉइस वाली सोच सही है, मगर उसमें भी एक बाउंड्री सेट होनी जरूरी है.

Advertisement
X
बढ़ रहा है कृति का विवाद (Photo: Instagram @priyankachopra/Screengrab)
बढ़ रहा है कृति का विवाद (Photo: Instagram @priyankachopra/Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने शायद ही ये सोचा होगा कि वो एक राखी का एड करके बुरी तरह फंस जाएंगी. एड में उनके पहनावे पर काफी बुरा विवाद जारी है. लोगों को उसमें उनके कपड़े त्योहार के मुताबिक अटपटे लगे. कृति ने अपनी कॉन्ट्रोवर्सी पर औरतों के पहनावे को लेकर समाज की सोच पर सवाल उठाए थे, जिसपर उन्हें कई लोगों का समर्थन मिला था. अब उनके विवाद पर प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा ने रिएक्ट किया है. 

कृति के एड पर छिड़ा विवाद

मधु चोपड़ा मुंबई में एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां उनसे मीडिया ने कृति सेनन के विवादित राखी एड पर सवाल किया. उन्होंने एक्ट्रेस की 'माई बॉडी माई चॉइस' वाली सोच का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सोच भी एक दायरे में रहकर रखनी चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Kangana Ranaut Kriti Sanon Rakhi ad controversy
'मेरे कपड़े, मेरा मामला' कृति पर बोलकर फंसी कंगना! पुराना पोस्ट वायरल
Kriti Sanon,Kangana Ranaut Cloth
कृति की ब्रालेट से दिक्कत! कंगना का पुराना लुक वायरल, हुईं ट्रोल
Sonu Nigam-Kriti Sanon
'हिंदुओं की कितनी परीक्षा लेंगे', कृति के राखी ऐड पर बोले सोनू निगम
कृति सेनन के आउटफिट पर कंगना ने बताई अपनी असली आपत्ति
'बच्चियों के बुर्का पहनने पर क्यों चुप राहुल?', बोलीं कंगना

प्रियंका चोपड़ा की मां ने कहा- मेरी बॉडी, मेरी चॉइस कहना सही है, लेकिन उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए. गरिमा बनाए रखना और दूसरों की भावनाओं और मूल्यों का सम्मान करना जरूरी है. ऐसी चीजें आप ऐसी जगह कर सकते हैं, जहां ये सामान्य हों, लेकिन यहां ये सामान्य नहीं हैं. माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूंगी. 

जब मधु चोपड़ा से आगे पूछा गया कि उनकी बेटी प्रियंका भी ऐसे वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहनती हैं, तो इसपर उन्होंने एक्ट्रेस का बचाव करते हुए कहा- मेरे बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, काम के लिए और अपनी पसंद से भी. लेकिन मुझे लगता है कि मौके के हिसाब से उनका पहनावा अच्छा और सलीके वाला दिखना चाहिए. अगर पहनावा मौके के हिसाब से सही नहीं लगेगा, तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है. 

Advertisement

विवाद का हुआ गहरा असर

कृति सेनन के एड की इतनी आलोचना हुई कि जिस ब्रैंड ने इसे शूट किया, उन्हें अपना एड हर प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ गया. एक ऑफिशियल नोट के जरिए, कंपनी ने लोगों की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचाने पर माफी मांगते हुए अपना विवादित एड हटाया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    UP Board: अब APAAR ID बनेगी छात्रों की डिजिटल पहचान, जानें कैसे आएगी काम |
    पहाड़ हो या मैदान... पाकिस्तान के टैंक पर कहीं से भी होगा अटैक, भारत खरीदेगा ये खतरनाक वेपन |
    E20 की जगह नहीं आएगा E10 पेट्रोल, BPCL को क्यों देनी पड़ी सफाई |
    स्मार्टफोन की जिद बनी जानलेवा... दोस्तों के पास महंगा फोन देख अड़ी 15 साल की छात्रा, मां के मना करने पर उठाया आत्मघाती कदम |
    'अचानक ऐसा पानी आया...', लोगों ने बयां क‍िया नेपाल के जलप्रलय का मंजर |
    16 की उम्र... 12वीं में पढ़ते हैं, AI कंपनी के मालिक, पिता को देते हैं 2 लाख की सैलरी |
    35 रुपये किलो मिलेगा प्याज, 40 लोकेशन पर मोबाइल वैन... दिल्ली पहुंची 'कांदा एक्सप्रेस' |
    नेपाल में कुदरत की मार के बीच इंसानियत शर्मसार |
    कृति सेनन के राखी एड पर प्रियंका की मां का बयान, बोलीं- माई बॉडी माई चॉइस सही, लेकिन... |
    नेपाल में बाढ़, पलामू में बेचैनी... हाइड्रो पावर प्लांट में काम करने गए महेंद्र की आवाज सुनने को तरस रहा परिवार
    Advertisement