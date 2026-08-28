कृति सेनन के राखी एड पर प्रियंका की मां का बयान, बोलीं- माई बॉडी माई चॉइस सही, लेकिन...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने शायद ही ये सोचा होगा कि वो एक राखी का एड करके बुरी तरह फंस जाएंगी. एड में उनके पहनावे पर काफी बुरा विवाद जारी है. लोगों को उसमें उनके कपड़े त्योहार के मुताबिक अटपटे लगे. कृति ने अपनी कॉन्ट्रोवर्सी पर औरतों के पहनावे को लेकर समाज की सोच पर सवाल उठाए थे, जिसपर उन्हें कई लोगों का समर्थन मिला था. अब उनके विवाद पर प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा ने रिएक्ट किया है.

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कृति के एड पर छिड़ा विवाद

मधु चोपड़ा मुंबई में एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां उनसे मीडिया ने कृति सेनन के विवादित राखी एड पर सवाल किया. उन्होंने एक्ट्रेस की 'माई बॉडी माई चॉइस' वाली सोच का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सोच भी एक दायरे में रहकर रखनी चाहिए.

प्रियंका चोपड़ा की मां ने कहा- मेरी बॉडी, मेरी चॉइस कहना सही है, लेकिन उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए. गरिमा बनाए रखना और दूसरों की भावनाओं और मूल्यों का सम्मान करना जरूरी है. ऐसी चीजें आप ऐसी जगह कर सकते हैं, जहां ये सामान्य हों, लेकिन यहां ये सामान्य नहीं हैं. माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूंगी.

जब मधु चोपड़ा से आगे पूछा गया कि उनकी बेटी प्रियंका भी ऐसे वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहनती हैं, तो इसपर उन्होंने एक्ट्रेस का बचाव करते हुए कहा- मेरे बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, काम के लिए और अपनी पसंद से भी. लेकिन मुझे लगता है कि मौके के हिसाब से उनका पहनावा अच्छा और सलीके वाला दिखना चाहिए. अगर पहनावा मौके के हिसाब से सही नहीं लगेगा, तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है.

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Madhu Chopa, Mother of Priyanka chopra cooks Krito Senon 🔥



Saying 'my body, my choice' is fine, but it should stay within limits.



You should respect tradition, cultivated and values.



You can do whatever you want inside your house but not publically. pic.twitter.com/5qc4AOhQEy — Chota Don (@choga_don) August 27, 2026

विवाद का हुआ गहरा असर

कृति सेनन के एड की इतनी आलोचना हुई कि जिस ब्रैंड ने इसे शूट किया, उन्हें अपना एड हर प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ गया. एक ऑफिशियल नोट के जरिए, कंपनी ने लोगों की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचाने पर माफी मांगते हुए अपना विवादित एड हटाया.

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