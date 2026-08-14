नोएडा में 16 साल के बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, फिर मेट्रो के आगे कूद गया... घर में खून से सना शव मिला

एक घर. उसमें पिता और 16 साल का बेटा. मां करीब 12 साल पहले दोनों से अलग हो चुकी थी. बेटा स्कूल नहीं जाता था. पिता उसे बाहर जाने से रोकते थे, कमरे में बंद कर देते थे. दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी. फिर एक दिन बेटा घर से निकला और मेट्रो के आगे कूद गया. पुलिस ने उसकी जेब खंगाली तो घर की चाबी और दो मोबाइल फोन मिले. इनमें से एक फोन उसके पिता का था.

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पुलिस चाबी लेकर घर पहुंची. दरवाजा बंद था. अंदर से बदबू आ रही थी. दरवाजा खुला तो कमरे में पिता की खून से सनी लाश पड़ी थी. पास में कुल्हाड़ी मिली. पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका है कि बेटे ने ही पिता पर कुल्हाड़ी से हमला किया और इसके बाद खुद की जान ले ली. मामला नोएडा के सेक्टर-121 स्थित गढ़ी चौखंडी का है.

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक 16 वर्षीय किशोर ने सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के सामने मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी है. किशोर की पहचान की गई. इसी बीच किशोर के चाचा पुलिस के पास पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनके भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है. पुलिस के लिए ये दो अलग-अलग घटनाएं थीं या एक ही कहानी के दो हिस्से? इसका जवाब तलाशने के लिए जांच शुरू हुई.

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पुलिस ने किशोर की तलाशी ली तो उसके पास दो मोबाइल फोन मिले. इनमें से एक फोन उसके पिता का था. साथ ही घर की चाबी भी मिली. पुलिस टीम चाबी लेकर राजीव के घर पहुंची. घर का गेट बंद था. लेकिन अंदर से बदबू आ रही थी. पुलिस ने दरवाजा खोला तो कमरे में शव पड़ा था. शव खून से सना हुआ था. पुलिस के मुताबिक, शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किए जाने के निशान थे.

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पुलिस ने घटनास्थल की जांच की. वहां से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई. इसके अलावा किशोर के खून से सने कपड़े भी मिले. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर पिता की मौत और बेटे की आत्महत्या के बीच क्या कनेक्शन है?

शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई, उसमें दोनों घटनाओं की कड़ी एक ही घर से जुड़ती दिखाई दे रही है. पुलिस के मुताबिक, किशोर के पिता का उसकी मां से 12 साल पहले तलाक हो गया था. इसके बाद किशोर और पिता दोनों साथ रहते थे. पुलिस की जांच में सामने आया कि किशोर स्कूल नहीं जाता था. पिता उसे स्कूल भेजने के बजाय घर में रखते थे और जब वह बाहर जाने की कोशिश करता था तो उसे कमरे में बंद कर देते थे. इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद रहता था.

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क्या इसी विवाद ने लिया खौफनाक मोड़?

पुलिस की शुरुआती आशंका है कि स्कूल न भेजे जाने और लगातार पाबंदियों को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ होगा. इसी दौरान बेटे ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर दिया. जिसमें पिता की मौत हो गई. इसके बाद बेटा घर से निकला और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पहुंचा. वहां उसने मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी. हालांकि पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मृतक किशोर के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. घटनास्थल से मिले सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे सबूतों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले घर में क्या हुआ था और पिता-पुत्र के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ.

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