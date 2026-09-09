scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी को 'सेक्स स्लेव' बनाकर रखा? पति पर केस चलेगा या नहीं SC करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई शुरू की है. कोर्ट पहले कर्नाटक के एक मामले की जांच करेगा जिसमें पति पर पत्नी के साथ यौन हिंसा का आरोप है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट में मेरिटेल रेप को लेकर अहम सुनवाई शुरू हुई है
सुप्रीम कोर्ट में मेरिटेल रेप को लेकर अहम सुनवाई शुरू हुई है

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मैरिटल रेप से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम कानूनी सवाल सामने आया. पूछा गया कि कि क्या कानून में मैरिटल रेप को मिले अपवाद के बावजूद किसी पति पर अपनी पत्नी से रेप के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले कर्नाटक से जुड़े एक मामले में इस सवाल की पड़ताल करेगा और इसके बाद मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा. मामलों को तीन सप्ताह बाद बुधवार और गुरुवार को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इससे दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने से जुड़े व्यापक मुद्दे पर सुनवाई कब की जाए, इस पर फैसला करने से पहले केंद्र सरकार का रुख देखा जाएगा.

पहले कर्नाटक के मामले पर होगी सुनवाई

सम्बंधित ख़बरें

akriti chaudhary nsa detention case
नोएडा में आकृति पर NSA रद्द करने के फैसले को SC में चुनौती देगी यूपी सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा DM से जवाब तलब किया है. (File photo: PTI)
'हिम्मत कैसे हुई...', CJP प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट को नोटिस भेजने पर SC नाराज
राहुल गांधी के खिलाफ जल्द सुनवाई की अर्जी पर सीजेआई ने टिप्पणी की है (Photo: ITG)
‘राहुल गांधी VVIP नहीं...’, SC में दलील; CJI बोले- सभी के लिए समान प्रक्रिया
पार्श्वनाथ के हजारों होमबायर्स को कब मिलेगा घर?
लाखों लेकर भी नहीं दिया घर, पार्श्वनाथ का प्रस्ताव SC ने किया खारिज
haldwani banbhoolpura railway land encroachment
नजूल जमीन पर बने 3500 मकान, SC में फैसला आज.... कहानी बनभूलपुरा की

सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कर्नाटक के उस मामले पर विचार करेगा, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ यौन हिंसा करने का आरोप है. पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए मैरिटल रेप अपवाद के बावजूद पति के खिलाफ रेप कानून के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.

Advertisement

जयसिंह ने दलील दी कि महिला के साथ कथित तौर पर लगभग 'सेक्स स्लेव' जैसा व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का बचाव करना चाहती हैं और यह साबित करना चाहती हैं कि मैरिटल रेप के अपवाद को खत्म किए बिना भी मौजूदा कानून की व्याख्या के जरिए ऐसे मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब कानून में स्पष्ट अपवाद मौजूद है तो क्या उसकी व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि कुछ परिस्थितियों में पति पर रेप का मुकदमा चल सके. कोर्ट इसी कानूनी सवाल को पहले परखेगा.

सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े सवाल

मैरिटल रेप से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य रूप से दो सवाल हैं. पहला, क्या मौजूदा मैरिटल रेप अपवाद की सीमित या संकीर्ण व्याख्या करके कुछ मामलों में पति के खिलाफ रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है? दूसरा, क्या यह अपवाद संविधान का उल्लंघन करता है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए?

एक अन्य पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने दलील दी कि कानून की व्याख्या और उसकी संवैधानिक वैधता के सवालों को पूरी तरह अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. उन्होंने निर्भया केस के बाद रेप से जुड़े कानूनों में हुए बदलावों का भी जिक्र किया.

Advertisement

'शादी से खत्म नहीं होती व्यक्तिगत स्वायत्तता'

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने विवाहित महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि शादी होने से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता समाप्त हो जाती है.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत एक दंडात्मक कानून पर विचार कर रही है. इसलिए पति के खिलाफ विशेष रूप से रेप के अपराध में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से पहले यह तय करना होगा कि कानून में दिया गया अपवाद अनुचित या स्पष्ट रूप से मनमाना है या नहीं.

जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मैरिटल रेप का अपवाद पति को यौन हिंसा से जुड़े हर तरह के आपराधिक परिणाम से सुरक्षा नहीं देता. अगर यौन हिंसा के कारण गंभीर चोट या मौत होती है तो दूसरे आपराधिक प्रावधान लागू हो सकते हैं.

इस दौरान बेंच ने ऐतिहासिक 'फुलमोनी केस' का भी जिक्र किया, जिसमें एक बेहद कम उम्र की लड़की के साथ क्रूर यौन हिंसा के बाद गंभीर रक्तस्राव हुआ था और उसकी मौत हो गई थी.

निर्भया केस के बाद बदला था रेप कानून

सुनवाई के दौरान वकीलों ने 2012 के निर्भया मामले के बाद यौन अपराधों से जुड़े कानून में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया. इसके बाद रेप की परिभाषा का विस्तार किया गया था और इसे केवल penile penetration तक सीमित नहीं रखा गया.

Advertisement

इसके साथ ही वैवाहिक अपवाद की भाषा में भी बदलाव हुआ था. करुणा नंदी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) में IPC की धारा 377 को भी हटा दिया गया है, जिससे विवाह के भीतर होने वाली दूसरी तरह की यौन हिंसा के मामलों में उपलब्ध कानूनी उपायों को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं.

केंद्र भी कोर्ट के सामने रखेगा पक्ष

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेगी और संबंधित मामलों में पहले दाखिल किए गए अपने जवाबों पर भरोसा करेगी. अदालत ने केंद्र के जवाब की प्रतियां दो दिनों के भीतर सभी संबंधित वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

जस्टिस बागची ने कहा कि दंडात्मक कानूनों की समीक्षा करते समय अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. कानून की संवैधानिक समीक्षा करते समय मंशा, आपराधिक जवाबदेही और मौलिक अधिकारों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, ताकि दंड कानून नागरिकों के लिए किसी तरह का 'सरप्राइज' न बने.

मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिक वैधता का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मई 2022 के खंडित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जस्टिस राजीव शकधर ने अपवाद को खत्म करने के पक्ष में फैसला दिया था, जबकि जस्टिस सी. हरिशंकर ने इसे बरकरार रखने का समर्थन किया था. इसके बाद मामला अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुजफ्फरनगर में बेकाबू रोडवेज बस ने दो बाइकों को मारी टक्कर, बच्ची समेत 5 की मौत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'हनुमान अंश' 2 में दिखेंगे विराट-अनुष्का, नीम करोली बाबा की करेंगे भक्ति? प्रोड्यूसर बोली- उनसे बात... |
    पीएम मोदी के इवेंट में पहुंचा नकली PMO अफसर कैसे खुद ठगा गया, देखें बड़ा खुलासा |
    किराना लिस्ट VS क्विक कॉमर्स : जरूरत से ज्यादा सामान क्यों खरीद रहा Gen Z? |
    दिल्ली के भारत मंडपम में जुटेंगे दुनियाभर के नेता, जानें BRICS समिट का पूरा शेड्यूल |
    पंजाब चुनाव में इन मुद्दों पर BJP का रहेगा फोकस... नितिन नवीन ने बता दिया प्लान |
    Shukra Nakshatra Parivartan 2026: राहु के घर में शुक्र की एंट्री, 11 सितंबर से 3 राशियों बढ़ेगा बैंक-बैलेंस |
    आखिरी ओवर में ऐसा रोमांच, प्रभसिमरन सिंह की कप्तानी ने लूटी महफिल, जीत के बाद किया भांगड़ा, VIDEO |
    प्रयागराज में TGT-PGT अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरीं नेहा बोरा, उग्र आंदोलन की चेतावनी
    Advertisement