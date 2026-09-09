Deepika Pregnancy Look: न जूलरी और न हैवी मेकअप! बेटी के जन्मदिन पर दीपिका ने पहनी इतनी महंगी ड्रेस, कीमत सुन चौंक जाएंगे, दिखाया बेबी बंप

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी दुआ के जन्मदिन पर मैटरनिटी शूट की तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 8 सितंबर को इंस्टाग्राम पर इस कपल ने दुआ के साथ कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर कीं जिसमें दूसरी बार मां बनने जा रहीं दीपिका अपना बेबी बंप दिखाती नजर आईं.

और पढ़ें

इस फोटो शूट में दीपिका, रणवीर और बेबी दुआ तीनों ने ही सफेद रंग के सुंदर कपड़े पहने थे लेकिन दीपिका की ड्रेस की कीमत सुन आपके होश उड़ जाएंगे. जी हां, दीपिका ने इस मैटरनिटी शूट पर सफेद रंग की लेस वाली ड्रेस पहनी थी जिसकी कीमत 48 हजार बताई गई है.

उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'बेबी दुआ और हमारे दिल बड़े हो रहे हैं. आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद.' इस पोस्ट पर अर्जुन रामपाल से लेकर नीना गुप्ता, आदित्य धर, वरुण धवन और मिनी माथुर तक कई सेलेब्रिटीज और फैन्स प्यार लुटाते दिखे.

दीपिका ने पहनी इतनी महंगी ड्रेस

गूगल लेंस पर दीपिका पादुकोण की ड्रेस के बारे में सर्च करने पर पता चला कि उन्होंने इस खास फोटो सूट के लिए'Deme by Gabriella का Kianna Set पहना था. ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस सेट की कीमत 48,643 है, यानी करीब 50 हजार.

Advertisement

प्रेग्नेंसी फोटोशूट था बेहद खास

इस व्हाइट सेट में बारीक लेस और कटवर्क का काम है. टॉप में सामने की तरफ एक कट-आउट है जो कमर से शुरू होकर नीचे तक जाता था और एक शानदार लुक देता है. इसमें मैचिंग फ्लोरल लेस वाली पैंट भी हैं.

इस दौरान दीपिका का लुक काफी सिंपल और एलिंगेट था. उन्होंने कोई जूलरी नहीं पहनी थी. लाइट लिपस्टिक, डार्क आइब्रो के साथ उनका मेकअप भी काफी मिलिमल था. उन्होंने बालों को वेव्स देकर खुला छोड़ा था. ये पूरा शूट ब्लैक एंड व्हाइट था.

वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह ने दीपिका के मैच करते हुए सफेद शर्ट और सफेद ही पैंट्स पहनी थी.

टिक जाएंगी दुआ पर निगाहें

वहीं, इस फोटो शूट में सबसे ज्यादा ध्यान बेबी दुआ ने खींचा. दुआ ने भी अपनी मम्मी-पापा के साथ ट्यूनिंग करती हुई व्हाइट शर्ट और डार्क कलर का ट्राउजर पहना था. दो पोनीटेल बनाएं दुआ बहुत प्यारी लग रही थीं.

---- समाप्त ----