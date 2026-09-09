मुजफ्फरनगर में बेकाबू रोडवेज बस ने दो बाइकों को मारी टक्कर, बच्ची समेत 5 की मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के भैसाना गांव के पास रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में ढाई साल की बच्ची समेत पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ. बड़ौत डिपो की रोडवेज बस बुढ़ाना की तरफ से शहर की ओर जा रही थी, जबकि दो मोटरसाइकिल सवार शाहपुर की तरफ से बुढ़ाना की ओर आ रहे थे. इसी दौरान ओवरटेक करने के दौरान बस और दोनों बाइकों की टक्कर हो गई.

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टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में मोमिन, फरमान और करीब ढाई साल की बच्ची भल्लो शामिल हैं. वहीं, इदरीश और साजिद गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराई गई.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी जरीना ने बताया कि वह भीतर थीं. बाहर पांच लोग पड़े हुए थे और सभी की मौत हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि पांच आदमी यहां पड़े थे, मरे हुए. कहां के थे पता नहीं. चार मर्द हैं और एक लाली थी, पांचों मर गए. प्रत्यक्षदर्शी की यह बात हादसे की भयावहता को बताती है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

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बस पुलिस के कब्जे में, केस दर्ज

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे के बाद रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया गया है. मामले में अभियोग दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की भी जांच कर रही है. शुरुआती जांच में ओवरटेक करना हादसे की वजह सामने आया है. इसके अलावा एसएसपी ने बताया कि मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है. सीओ, इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. एसडीएम भी घटनास्थल पर मौजूद रहे.

परिवारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता

एसएसपी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने बताया कि परिवार के लोग आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे. एसएसपी ने कहा कि शासन के निर्देश के मुताबिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हैं. यह बेहद दुख और संवेदना का विषय है. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. हादसे के मामले में अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

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