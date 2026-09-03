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मुस्लिम बुजुर्ग ने नंगे पैर देखी 'हनुमान अंश', नीम करोली बाबा के लिए दिखी आस्था, इमोशनल हुए फैन्स

फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है, 27 दिनों में 61 करोड़ रुपये की कमाई की है. सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग मुस्लिम दर्शक बिना चप्पल पहने फिल्म देखता नजर आया, जो आस्था और सम्मान का प्रतीक बना.

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हनुमान अंश का क्रेज (Photo: Screengrab)
हनुमान अंश का क्रेज (Photo: Screengrab)

फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों कई वजहों से चर्चा में है. न केवल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, बल्कि इसके मेकर्स ने सीक्वल की भी पुष्टि कर दी है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति बिना चप्पल पहने थिएटर में 'हनुमान अंश' देखते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो ने छुआ दिल
सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है, उसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स को थिएटर की सीट पर बैठे देखा जा सकता है. खास बात ये है कि वो बिना चप्पल पहने फिल्म देख रहे हैं, जो उनकी आस्था और सम्मान को दर्शाता है. 

इंप्रेस हुए यूजर्स 
हनुमान अंश फिल्म का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया वायरल हुआ यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा कि बिना राजनीति के भारत. एक फैन ने लिखा कि हनुमान अंश देख रहे हैं वो भी चप्पल उतार के. अन्य ने कहा कि आज थिएटर ने कुछ न पचने वाली सच्चाई दिखाई. एक बुज़ुर्ग रहीम अंकल ने अपने जूते उतारकर सिनेमा हॉल में बड़े भक्तिभाव के साथ 'हनुमान अंश' फिल्म देखी. यह दृश्य सच में बेमिसाल है.

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बॉक्स ऑफिस पर धमाल 
'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को बिना किसी बड़े प्री-रिलीज बज के रिलीज हुई थी. पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए थे. दो हफ्तों में इसकी भारत में नेट कमाई 1.48 करोड़ रुपये थी. लोगों को लगा था कि फिल्म दो हफ्ते के कमजोर प्रदर्शन के बाद थिएटर्स से बाहर हो जाएगी. लेकिन चमत्कारिक रूप से तीसरे हफ्ते में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारी उछाल दिखाया. 

चौथे वीकेंड पर फिल्म ने शानदार कमाई की और अब वीकडेज में भी 'हनुमान अंश' बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. 27 दिनों में फिल्म ने भारत में 61 करोड़ रुपये नेट कमा लिए हैं.

फिल्म की सफलता के बीच डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने सीक्वल की भी पुष्टि कर दी है. आगरा के एक थिएटर में फैंस के साथ इंटरैक्शन के दौरान उन्होंने बताया कि अगला पार्ट नीम करौली बाबा के जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों को दिखाएगा.

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