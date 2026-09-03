कन्नौज में POCSO आरोपी का एनकाउंटर, चार दिन पहले कोर्ट से पुलिस कस्टडी से भागा था अंकुल

यूपी के कन्नौज में पुलिस ने POCSO एक्ट के एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 25 साल के अंकुल जाटव निवासी ग्राम पुरवानैन सौरिख के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, अंकुल चार दिन पहले कोर्ट परिसर से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और तभी से उसकी तलाश की जा रही थी.

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मामला 30 अगस्त 2026 का है. अंकुल के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज था. उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया. घटना के बाद थाना कोतवाली कन्नौज में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया. चार दिन तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही.

इसी बीच 3 सितंबर की रात करीब 3 बजे मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि अंकुल सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम दानपुर में पानी की टंकी के पास मौजूद है.

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सूचना मिलते ही थाना सौरिख पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देखकर अंकुल ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.

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पुलिस का कहना है कि इसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया.

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं. घायल अंकुल को इलाज के लिए CHC सौरिख भेजा गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सौरिख में एक और केस दर्ज किया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि आरोपी चार दिन तक कहां-कहां छिपा रहा और कोर्ट परिसर से फरार होने के बाद किसने उसकी मदद की.

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