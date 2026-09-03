scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कन्नौज में POCSO आरोपी का एनकाउंटर, चार दिन पहले कोर्ट से पुलिस कस्टडी से भागा था अंकुल

कन्नौज में पुलिस ने POCSO एक्ट के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. 30 अगस्त को वह कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया था. चार दिन तक तलाश के बाद 3 सितंबर की रात पुलिस ने उसे घेर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने फायरिंग की, जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.

Advertisement
X
कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार. (Photo: Screengrab)
कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार. (Photo: Screengrab)

यूपी के कन्नौज में पुलिस ने POCSO एक्ट के एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 25 साल के अंकुल जाटव निवासी ग्राम पुरवानैन सौरिख के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, अंकुल चार दिन पहले कोर्ट परिसर से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और तभी से उसकी तलाश की जा रही थी.

मामला 30 अगस्त 2026 का है. अंकुल के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज था. उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया. घटना के बाद थाना कोतवाली कन्नौज में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया. चार दिन तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही.

इसी बीच 3 सितंबर की रात करीब 3 बजे मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि अंकुल सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम दानपुर में पानी की टंकी के पास मौजूद है.

सम्बंधित ख़बरें

₹1 लाख का इनामी आरोपी फुरकान मारा गया
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.(Photo: Screengrab)
6 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर
बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोपी, जिसका पुलिस ने किया एनकाउंटर. (Photo: ITG)
बुलंदशहर: बच्ची से रेप-हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ में ढेर
Vaishali Double Murder Case accused arrest
आर्मी जवान और उसके पिता का मर्डर, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
Chandigarh Police Encounter in Cashier Murder case
चंडीगढ़ फायरिंग केस और कैशियर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, शूटर मुठभेड़ में घायल

यह भी पढ़ें: नौशाद के बाद आदिल का भी एनकाउंटर... कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन जारी; हादसे में अबतक 14 मौतें

सूचना मिलते ही थाना सौरिख पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देखकर अंकुल ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि इसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया.

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं. घायल अंकुल को इलाज के लिए CHC सौरिख भेजा गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सौरिख में एक और केस दर्ज किया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि आरोपी चार दिन तक कहां-कहां छिपा रहा और कोर्ट परिसर से फरार होने के बाद किसने उसकी मदद की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कनॉट प्लेस होगा व्हीकल फ्री? NDMC ने मांगा सुझाव, भड़के व्यापारी बोले- कारोबार चौपट हो जाएगा |
    ‘जय श्री राम बोलो आसिम भाई’, विशाल का पलटवार, एक्टर्स की लड़ाई में धर्म की एंट्री? |
    पत्नी मायके गई तो 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, बोला- वापस नहीं आई तो कूद जाऊंगा |
    How To Fix Drawer: बार-बार खुल जाती है अलमारी की दराज? बिना कारपेंटर बुलाए 2 मिनट में ऐसे करें ठीक |
    मासूम उर्मी ने गोद में तोड़ा दम: अलीगढ़ में परिवार का जाम में फंसने का आरोप, पुलिस ने किया रिएक्ट |
    MS धोनी ने कर दिया साफ- 'Impact Player नहीं बनूंगा...', फिर 2027 IPL में कैसे खेलेंगे? |
    'भगवंत मान सरकार 5-5 करोड़ की रिश्वत ले रही', देखें बीजेपी के संगीन आरोप |
    Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है Robot, क्या आप 10 सेकंड में पहचान पाएंगे |
    दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत |
    20 रुपये की थाली से 2.5 करोड़ के टर्नओवर तक... पटना की इस मह‍िला ने कैसे बदली क‍िस्मत? जान‍िए
    Advertisement