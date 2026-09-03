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मासूम उर्मी ने गोद में तोड़ा दम: अलीगढ़ में परिवार का जाम में फंसने का आरोप, पुलिस ने किया रिएक्ट

अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में तेज बुखार से पीड़ित छह साल की बच्ची उर्मी की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया है. परिजनों ने जाम में फंसने के कारण अस्पताल देर से पहुंचने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर इन दावों को भ्रामक और असत्य बताया है.

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अलीगढ़ में मासूम की मौत पर बवाल (Photo- Screengrab)
अलीगढ़ में मासूम की मौत पर बवाल (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 6 साल की बीमार बच्ची उर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई. बच्ची के पिता कन्हैया लाल अनाज मंडी में मजदूरी करते हैं और बच्ची कुछ समय से तेज बुखार से पीड़ित थी. 2 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर चाचा वीरपाल उसे मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जा रहे थे. परिजनों का आरोप है कि टेंटी गांव तिराहे और खैर कस्बे में भारी जाम में फंसने के कारण वे करीब एक घंटे तक फंसे रहे, जिससे बच्ची ने गोद में दम तोड़ दिया. वहीं पुलिस ने मामले को भ्रामक बताते हुए दावा किया है.

परिजनों का आरोप और जाम का दावा

मृतका के चाचा वीरपाल का कहना है कि वे बच्ची को इलाज के लिए खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे. रास्ते में भारी जाम के कारण उन्हें गलियों के रास्ते जाना पड़ा, जिसमें एक घंटे से ज्यादा समय लग गया. सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टरों ने उर्मी को मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस ने दावों को बताया भ्रामक

खैर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जाम में फंसने की खबर का खंडन किया है. पुलिस के अनुसार बच्ची 28 अगस्त से बीमार थी. 2 सितंबर को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे डॉ. अशोक और फिर मोहिनी अस्पताल ले गए, जहां से रिफर किए जाने पर वे सीएचसी खैर पहुंचे.

परिजनों के बयान का पुलिसिया हवाला

पुलिस का दावा है कि पिता और चाचा ने स्पष्ट किया कि वे मोटरसाइकिल से श्रीराम कॉलेज और करबन नदी पुल के रास्ते गए थे और कहीं भी जाम में नहीं फंसे. पुलिस के मुताबिक मौत गंभीर बीमारी और तेज बुखार के कारण हुई है, न कि जाम में फंसने से.

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