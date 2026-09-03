How To Fix Drawer: बार-बार अपने आप खुल जाती है अलमारी की दराज? बिना कारपेंटर बुलाए 2 मिनट में ऐसे करें ठीक

How To Fix Drawer: घर की अलमारी या रसोई की दराजे जब नई होती हैं, तो एक दम बढ़िया तरह से काम करती हैं. लेकिन धीरे-धीरे ये इनमें एक समस्या देखने को मिलती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. दरअसल, दराज बार-बार खुद-ब-खुद खुलने लगती हैं. लोग इन्हें कितने भी अच्छे से बंद कर लें, लेकिन दराजें अपने आप बार-बार खुलने लगती है. जब दराज में सामान भरा हो और उसके बार-बार खुलने से चीजें गिरने का डर बना रहे. कई लोगों को लगता है कि दराज का चैनल खराब हो गया है और अब इसे ठीक कराने के लिए कारपेंटर बुलाना पड़ेगा. लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है.

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अगर दराज का चैनल ठीक है, लेकिन वो लॉक नहीं हो रही और हल्का सा धक्का लगते ही बाहर आ जाती है, तो एक छोटी-सी ट्रिक से इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है. चलिए जानते हैं बार-बार खुलती दराज को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है.



सबसे पहले दराज को बाहर निकालें

दराज का बार-बार खुलना ठीक करने के लिए सबसे पहले उसे पूरी तरह बाहर निकालना होगा. इसके लिए दराज को सावधानी से खींचें और चैनल से अलग कर लें. अब आपको दराज के दोनों तरफ लगे चैनल साफ नजर आएंगे.

चैनल के पीछे लगी रबर निकालें

अब चैनल के पीछे की तरफ लगी छोटी-सी रबर को निकाल लें. रबर हटाने के बाद आपको वहां चैनल की पत्ती नजर आएगी. यही वो हिस्सा है जिसे थोड़ा मोड़कर दराज को बार-बार खुलने से रोक सकते हैं.

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पत्ती को हल्का सा मोड़ें

अब चैनल की पत्ती को प्लास की मदद से हल्का सा मोड़ दें. ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा न मोड़ें, बल्कि थोड़ा-सा एडजस्ट करें ताकि दराज अंदर जाने के बाद आसानी से बाहर न खिसके.

इसके बाद दूसरी तरफ लगे चैनल की पत्ती को भी बिल्कुल इसी तरह हल्का सा मोड़ दें. दोनों तरफ एक जैसा एडजस्टमेंट करना जरूरी है, ताकि दराज टेढ़ी न हो और दोनों तरफ से बराबर सपोर्ट मिले.

रबर को वापस लगाकर दराज फिट करें

पत्ती को मोड़ने के बाद चैनल के पीछे लगी रबर को वापस अपनी जगह पर लगा दें. इसके बाद दराज को ध्यान से चैनल में फिट करके अंदर डालें.

अब दराज को एक-दो बार खोलकर और बंद करके देखें. अगर पत्ती सही तरह से एडजस्ट हुई है, तो दराज अंदर जाकर ठीक से रुकेगी और पहले की तरह अपने आप बाहर नहीं आएगी.

कारपेंटर बुलाने की जरूरत नहीं

दराज के बार-बार बाहर आने की समस्या को ठीक करने के लिए हर बार पूरा चैनल बदलवाना या कारपेंटर बुलाना जरूरी नहीं है. अगर समस्या सिर्फ चैनल की पत्ती के ढीले होने या सही तरह से लॉक न होने की है, तो ये आसान ट्रिक काम आ सकती है. हालांकि, अगर चैनल टूटा हुआ है, टेढ़ा हो गया है या दराज लगाने के बाद भी बार-बार बाहर निकल रही है, तो उसे जबरदस्ती मोड़ने के बजाय चैनल को चेक करवाना बेहतर है.

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