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पत्नी मायके गई तो 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, बोला- वापस नहीं आई तो कूद जाऊंगा

ओडिशा के देवगढ़ जिले में घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने ऐसा कदम उठाया कि मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पत्नी के मायके चले जाने से नाराज युवक 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. करीब 6-7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फायर सर्विस की टीम ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

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पत्नी से किसी बात को लेकर हो गया था विवाद. (Photo: Screengrab)
पत्नी से किसी बात को लेकर हो गया था विवाद. (Photo: Screengrab)

ओडिशा के देवगढ़ में बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक घरेलू विवाद के बाद करीब 60 फीट ऊंचे मोबाइल नेटवर्क टावर पर जा चढ़ा. मामला बरकोट थाना क्षेत्र के झुमापुरा गांव का है. युवक की पहचान लुबु नायक के तौर पर हुई है.

लुबु नायक का हाल ही में अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. कहासुनी के बाद पत्नी के मायके वाले उसे अपने साथ ले गए. पत्नी के घर से चले जाने से युवक काफी परेशान था. इसी बीच बुधवार शाम करीब 4:30 बजे वह सड़क किनारे लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

टावर के ऊपर पहुंचने के बाद युवक ने नीचे मौजूद लोगों से कहा कि अगर उसकी पत्नी को वापस नहीं लाया गया तो वह टावर से कूद जाएगा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सड़क किनारे लोगों की भीड़ बढ़ने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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सूचना मिलने के बाद बरकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ युवक के परिवार के लोग भी वहां पहुंचे और उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश की. पुलिस और परिजन लगातार उससे नीचे उतरने की अपील करते रहे, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा.

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यह भी पढ़ें: प्रेमिका से 'हां' कहलवाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, महाराष्ट्र के सांगली में 'शोले' जैसा ड्रामा

जब काफी देर तक समझाने के बावजूद युवक नीचे नहीं आया तो ओडिशा फायर सर्विस की टीम को बुलाया गया. इसके बाद छह दमकलकर्मियों की टीम ने बेहद सावधानी के साथ टावर पर चढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब छह से सात घंटे की मशक्कत के बाद फायर सर्विस की टीम युवक तक पहुंचने में कामयाब रही. टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से काबू में लिया और फिर टावर से नीचे उतार लिया.

युवक के जमीन पर उतरते ही पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका मेडिकल कराया गया. पुलिस ने मौके पर जुटी भीड़ को भी हटाया. फिलहाल पुलिस युवक और उसके परिवार की काउंसलिंग कर रही है, ताकि घरेलू विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके.

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