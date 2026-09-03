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14 सालों बाद पूरी हुई मुराद! जेवर टोल प्लाजा पर Toll से मिलेगी मुक्ति, जमा करा लें ये डॉक्यूमेंट

Jewar Toll Plaza: जेवर टोल प्लाजा के आस-पास के स्थानीय निवासियों को आगामी 17 सितंबर से पहले ही टोल प्लाजा कार्यालय पर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. इसके बाद दस्तावेजों को वेरिफाई कर उनके वाहनों को रजिस्टर्ड किया जाएगा.

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जेवर टोल प्लाजा पर टोल फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. Photo: ITG
जेवर टोल प्लाजा पर टोल फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. Photo: ITG

Jewar Toll Plaza Toll Free: यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण और संचालन के बाद से ही, लगभग 14 सालों से जेवर क्षेत्र के आस-पास के निवासी एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से राहत की मांग करते आ रहे थे. इस मांग को लेकर समय-समय पर क्षेत्र के अनेक किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे. जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी इस मामले को कई बार गंभीरता से उठाया था. उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाले एजेंसियों के अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत भी की थी.

आखिरकार, लंबे इंतजार के बाद अब लोगों की ये मांग पूरी होने जा रही है. लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला हुआ है कि, जेवर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित एवं आसपास के पात्र ग्रामों के स्थानीय नागरिकों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से मुक्ति मिलेगी. इससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. 

किसे और कैसे मिलेगा फायदा

इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो स्थानीय निवासी होने का प्रमाण दे पाएंगे. इसके लिए पात्र निवासियों को अपने स्थानीय निवासी होने का प्रमाण ,आधार कार्ड और वाहन की आरसी (RC) की कॉपी 17 सितंबर तक जेवर टोल प्लाजा के कार्यालय में जमा करनी होगी. उन दस्तावेजों को सत्यापित किए जाने के बाद आवेदकों के वाहन का पंजीकरण किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद स्थानीय नागरिकों को टोल शुल्क मुक्त आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी.

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जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा “यह केवल टोल शुल्क से राहत का निर्णय नहीं है, बल्कि उन किसानों और स्थानीय नागरिकों के योगदान के प्रति सम्मान है, जिनके सहयोग और त्याग से यमुना एक्सप्रेसवे तथा इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर बनी है. हमारे क्षेत्रवासी लगभग 14 सालों से इस सुविधा की मांग कर रहे थे. हमारे अनेक किसान भाइयों और किसान संगठनों ने भी लगातार इस विषय को उठाया और इसके लिए प्रयास किए. आज उन सभी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है.”

जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा “सभी पात्र स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय निवासी होने का प्रमाण और वाहन की आरसी की कॉपी लेकर 17 सितंबर तक जेवर टोल प्लाजा के मैनेजर के पास अपना पंजीकरण अवश्य करा लें, जिससे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 17 सितंबर से इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सके.”
 

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