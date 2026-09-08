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नीम करौली बाबा की फिल्म पर बजरंगबली की कृपा? बोले कंपोजर- 'राम-सीता का है आशीर्वाद'

हनुमान अंश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म की सक्सेस पर अब म्यूजिक कंपोजर का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद बताया है.

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हनुमान अंश पर बरस रही भगवान की कृपा (Photo: SocialmEDIA)
हनुमान अंश पर बरस रही भगवान की कृपा (Photo: SocialmEDIA)

नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' पर वाकई में भगवान की कृपा बरस रही है. फिल्म के आंकड़ों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. हनुमान अंश रिलीज के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कारी कमाई कर रही है. इस फिल्म ने बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म 'टॉक्सिक' और 'आवारापन 2' को धूल चटा दी है. 

क्या बोले फिल्म के कंपोजर?

'हनुमान अंश' की चमत्कारी सक्सेस पर अब फिल्म के म्यूजिक कंपोजर साधू सुशील तिवारी और रितेश पाठक ने रिएक्ट किया है. हिंदुस्तान संग बातचीत में फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई पर फिल्म के कंपोजर ने कहा- जिस तरह का कलेक्शन चल रहा है, तो इसे कृपा ही कहेंगे.

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'मुझे जितनी बार भी लोगों ने पूछा और कहा कि ये चमत्कार है, तो मैंने यही कहा कि यह आशीर्वाद है...कृपा है. हम हिंदुस्तान के लोग हैं. हमें आशीर्वाद ही लगता है कि माता-पिता का, गुरुओं का. हम बजरंगबली के भक्त हैं, बजरंगबली का, राम जी का आशीर्वाद मिला है. इसे बाबा नीम करौली जी का, सीता-राम जी का आशीर्वाद तो मिला ही हुआ है...वरना इतनी छोटी फिल्म को प्यार जो लोगों का मिल रहा है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. 

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उन्होंने आगे कहा- यह ऐतिहासिक घटना है. मुझे लगता है कि लोग हनुमान अंश फिल्म पर विचार भी करेंगे कि एक फिल्म ने ऐसे कैसे कमाई कर ली. 

150 करोड़ पार फिल्म की कमाई

'हनुमान अंश' फिल्म की बात करें तो बिना किसी बड़ी स्टारकास्ट और बजट के फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है. 32वें दिन फिल्म का भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन 156.20 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 132.13 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है. फिल्म की कमाई अभी भी जारी है. देखते हैं कि यह आंकड़े कहां जाकर रुकते हैं. 

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