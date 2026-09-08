बिहार: गड्ढे में पलटी शराब से भरी कार, लोगों में मच गई लूटने की होड़-VIDEO

बिहार के समस्तीपुर में सड़क हादसे के बाद शराब लूटने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दलसिंहसराय में एनएच-28 पर तेज बारिश के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी. हादसे के बाद कार में सवार लोग वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. कुछ देर बाद जब स्थानीय लोगों को कार के अंदर शराब होने की जानकारी मिली तो वहां मौजूद लोगों में उसे लूटने की होड़ मच गई. शराब लूटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

और पढ़ें

घटना दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पगड़ा चौक के पास की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक एक कार समस्तीपुर की तरफ से बरौनी की ओर जा रही थी. इसी दौरान तेज बारिश होने के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई. पगड़ा चौक के पास पहुंचते ही चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद कार फिसलते हुए सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी.

हादसे के बाद कार में सवार चालक समेत अन्य लोग मौके से फरार हो गए. उधर, दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग वहां जमा होने लगे. इसी दौरान कुछ लोगों को गड्ढे के अंदर से शराब की गंध महसूस हुई. जब एक व्यक्ति कार के पास पहुंचा तो उसके अंदर शराब के टेट्रा पैक रखे दिखाई दिए.

शराब की जानकारी मिलते ही मची लूट

कार में शराब होने की बात जैसे ही वहां मौजूद लोगों को पता चली, बड़ी संख्या में लोग गड्ढे में उतर गए. इसके बाद कार से शराब के टेट्रा पैक निकालने की होड़ मच गई. सामने आए वीडियो में कई लोग हाथों में शराब के टेट्रा पैक लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोई एक-दो पैकेट लेकर जा रहा था तो कोई बड़ी संख्या में टेट्रा पैक इकट्ठा कर रहा था.

Advertisement

देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में कार के अंदर रखी शराब गायब हो गई. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह खाली हो चुकी थी. पुलिस को वाहन से शराब की एक भी बोतल या टेट्रा पैक बरामद नहीं हुआ.

पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी

दलसिंहसराय के अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को पगड़ा चौक के पास कार के गड्ढे में पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार गड्ढे में पड़ी मिली, लेकिन उसमें शराब नहीं थी. पुलिस के मुताबिक, उसके पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने शराब के टेट्रा पैक लूट लिए थे.

पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि जो लोग शराब लेकर गए हैं, वे उसे वापस कर दें. पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब बरामद होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर शराब लूटने वालों की पहचान की जा रही है.

पुलिस अब कार के नंबर से जांच के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि कार में कौन लोग सवार थे और शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी. वहीं, क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है. हादसे के बाद शराब लूट का यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----