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केएल राहुल छोड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स? टीम माल‍िक पार्थ जिंदल के पोस्ट पर स्टार बल्लेबाज ने खुद दिया जवाब

केएल राहुल के IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने की अटकलों पर अब विराम लग गया है. द‍िल्ली कैप‍िटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने राहुल को 'क्लच प्लेयर' बताते हुए अधूरे काम का जिक्र किया. इसके जवाब में राहुल ने कहा कि वह अगले सीजन का इंतजार नहीं कर सकते. इससे उनके दिल्ली के साथ बने रहने की तस्वीर साफ हो गई है.

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IPL 2027 से पहले केएल राहुल ने साफ किया अपना पत्ता, दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक (Photo: PTI)
IPL 2027 से पहले केएल राहुल ने साफ किया अपना पत्ता, दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक (Photo: PTI)

इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली (ट्रेड) को लेकर चर्चाएं तेज हैं. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल के भविष्य को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लग रही थीं. लेकिन अब राहुल ने खुद एक जवाब देकर इन तमाम कयासों पर ब्रेक लगा दिया है.

राहुल ने साफ संकेत दिया है कि वह IPL 2027 में भी दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नजर आएंगे. दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केएल राहुल की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया था. उन्होंने राहुल को टीम का 'क्लच प्लेयर' बताया और उनके साथ मिलकर अधूरे काम को पूरा करने की बात कही.

पार्थ जिंदल के इस पोस्ट के जवाब में केएल राहुल ने लिखा, थैंक्यू, अगले सीजन का अब बेसब्री से इंतजार है.  राहुल का यह जवाब काफी अहम माना जा रहा है. इससे संकेत मिलता है कि वह IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही बने रहेंगे और अगले सीजन में इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते नजर आएंगे.

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दिल्ली के लिए लगातार दो सीजन जमकर बरसे राहुल
केएल राहुल IPL 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े थे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. दिल्ली के साथ राहुल का अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है. उन्होंने IPL 2025 में 539 रन बनाए थे. इसके बाद 2026 के सीजन में उनका बल्ला और चला और उन्होंने 593 रन अपने नाम किए. यानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने शुरुआती दो सीजन में राहुल ने लगातार 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. ऐसे में टीम के लिए उनका महत्व साफ है.

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पंजाब से शुरू हुई कप्तानी, लखनऊ की भी संभाली कमान
दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने से पहले केएल राहुल पंजाब किंग्स के कप्तान रह चुके हैं. इसके बाद उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी भी लगातार तीन सीजन तक की. राहुल के नेतृत्व में लखनऊ ने कई मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि टीम आईपीएल खिताब अपने नाम नहीं कर सकी. इसके बाद IPL 2025 से राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स का रुख किया.

अब पार्थ जिंदल के पोस्ट और राहुल के जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली के साथ उनका सफर आगे भी जारी रहने वाला है.

ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का हो चुका है ट्रेड
IPL 2027 से पहले ट्रेड को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि कुछ बड़े खिलाड़ियों की टीम बदलने की प्रक्रिया सामने आ चुकी है.
ऋषभ पंत और कुलदीप यादव आधिकारिक तौर पर ट्रेड का हिस्सा रहे हैं. पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ गए हैं. इ सी बीच राहुल को लेकर भी ट्रेड की अटकलें लग रही थीं. लेकिन अब खुद बल्लेबाज के जवाब से इन चर्चाओं को विराम मिलता दिख रहा है.

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हार्दिक पंड्या के भविष्य पर भी सस्पेंस
इस बीच मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को लेकर भी ट्रेड की चर्चा चल रही है. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक से जुड़े ट्रेड को लेकर अभी कोई ठोस डील सामने नहीं आई है.

मुंबई इंडियंस को हार्दिक के लिए अब तक कोई ऐसा सौदा नहीं मिला है, जिसे वह पर्याप्त मान सके. ऐसे में उनके IPL 2027 में भी मुंबई के साथ बने रहने की संभावना बरकरार है.

 

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