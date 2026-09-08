भारत में शाही परिवार के किसी सदस्य की पढ़ाई से जुड़ी खबर अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है. स्पेन की राजकुमारी लियोनोर की विश्वविद्यालय की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है. इतने बड़े परिवार से होने के बाद जब वह आम छात्रों के बीच पहुंची तो, उनका स्वागत तालियों से किया गया. 20 साल की लियोनोर अब मैड्रिड की कार्लोस तृतीय यूनिवर्सिटी में चार साल तक पॉलिटिकल साइंसकी पढ़ाई करेंगी. उनके पाठ्यक्रम में कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे विषय शामिल होंगे. लेकिन उनके इस एडमिशन का सबसे खास बात ये है कि उनके लिए किसी अन्य परीक्षा या डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया गया बल्कि कॉलेज के डीन अन्य आम छात्रों की तरह ही उनका भी टेस्ट लिया.
करीब 40 छात्रों के साथ पढ़ेंगी
लियोनोर करीब 40 अन्य छात्रों के साथ अपनी पढ़ाई करेंगी. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के मुताबिक, उनकी पढ़ाई के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है. उन्हें बाकी छात्रों की तरह ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और अकादमिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है. पहले दिन छात्रों को यूनिवर्सिटी और उनके कोर्स से जुड़ी जानकारी दी गई. इसके बाद लियोनोर की पहली क्लास 'Theory of Law' की हुई.
कई विषयों की करेंगी पढ़ाई
पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के दौरान लियोनोर को कई अलग-अलग विषय पढ़ने होंगे. इनमें कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे विषय शामिल हैं.
शाही दर्जा, लेकिन पढ़ाई में सामान्य व्यवस्था
लियोनोर के शाही दर्जे को देखते हुए उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल जरूर रहेगा. हालांकि, विश्वविद्यालय ने उनकी पढ़ाई को लेकर सामान्य व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है. उनकी मौजूदगी की वजह से छात्रों या शिक्षकों के चयन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी सुरक्षा व्यवस्था अपनी जगह रहेगी, लेकिन कक्षा के अंदर लियोनोर को बाकी छात्रों के साथ ही पढ़ाई करनी होगी.
पहले पूरी की सैन्य ट्रेनिंग
यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले लियोनोर तीन साल की सैन्य ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हैं. अब वह अपनी उच्च शिक्षा के साथ-साथ सिंहासन की उत्तराधिकारी के तौर पर मिलने वाली संस्थागत जिम्मेदारियां भी निभाएंगी. लियोनोर की यूनिवर्सिटी की शुरुआत इसलिए भी खास है क्योंकि स्पेन की सार्वजनिक विश्वविद्यालय के सामान्य अकादमिक माहौल में चार साल बिताएंगी.