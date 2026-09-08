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Satya Niketan Building Demolition Live: सत्य निकेतन में बगल की जर्जर इमारत भी आज ही गिराई जाएगी, निकाला जा रहा स्टूडेंट्स का सामान

सुशांत मेहरा | नई दिल्ली | 08 सितंबर 2026, 12:40 PM IST

Satya Niketan Demolition Live Updates: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद अब उसके बराबर वाली बिल्डिंग पर भी एक्शन होगा. प्रशासन ने आज से ही इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है.

सत्य निकेतन में डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है. (Photo- PTI) सत्य निकेतन में डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है. (Photo- PTI)

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. हादसे में गिरी इमारत के ठीक बगल में बनी बहुमंजिला बिल्डिंग भी जर्जर हाल में पाई गई. ऐसे में प्रशासन आज से डिमोलिश करने की तैयारी में जुट गया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इलाके की जर्जर और खंडहर बनी इमारतों को गिराने का निर्देश दिया है. ऐसे में डिमोलिशन टीम पूरी तरह तैयार हो गई है. कार्रवाई से पहले खतरे के दायरे में आई इस इमारत से बच्चों और बाकी लोगों के सामान को सुरक्षित बाहर निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है.

दिल्ली नगर निगम की डिमोलिशन टीम जरूरी उपकरणों और भारी मशीनों के साथ मौके पर तैनात है और कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है.

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