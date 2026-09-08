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दर-दर भटका 'तारक मेहता' का गोलू, राह चलते लोगों से की गुजारिश, घरों में बनाया खाना! 2 साल पहले छोड़ा था शो

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोली यानी कुश शाह अब YouTube पर नया कंटेंट बना रहे हैं. मुंबई की सड़कों पर लोगों से घर जाकर खाना बनाने की गुजारिश पर झील मेहता और पलक सिंधवानी ने भी रिएक्ट किया.

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यूट्यूब पर गोली की एंट्री! (Photo: Screengrabs)
यूट्यूब पर गोली की एंट्री! (Photo: Screengrabs)

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिटकॉम सालों से फैंस को एंटरटेन करता आ रहा है. शो में आने वाले कैरेक्टर्स को करोड़ों लोग चाहते हैं. उनकी घर-घर में पहचान है. फिर क्यों शो के गोली का किरदार निभाने वाले कुश शाह को सड़क पर उतरना पड़ा. वो राह चलते लोगों से गुजारिश करते दिखे. अब ये गुजारिश क्या है, और वो क्यों लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है. आइये आपको बताते हैं. 

क्यों भटक रहे 'गोली'?

वैसे घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि गोली यानी कुश किसी मुसीबत में नहीं हैं. वो बिल्कुल चुस्त-दुरुस्त और हैप्पी हैं. दरअसल, यूट्यूब व्लॉगिंग की इस बढ़ती दुनिया में कुश भी कदम रख चुके हैं. उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है. इसके लिए उन्होंने मजेदार कंटेंट को चुना है. 

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कुश ने इसकी झलक अपने इंस्टाग्राम पर भी दिखाई. वो मुंबई की सड़कों पर भटकते हुए राह चलते लोगों से उनके घर जाकर खाना बनाने की रिक्वेस्ट की. कुश ने कहा कि लोगों ने मुझे इतने सालों तक बहुत प्यार दिया है. अब वक्त है कि मैं उन्हें पेबैक करूं. मेरी खुद की हॉबी है, खाना बनाना सिर्फ खाना नहीं.

एक्टर ने लोगों से कहा कि वो उनके घर जाकर खाना बनाना चाहते हैं और उन्हें खिलाना चाहते हैं. एक-एक कर कुश ने कई लोगों से पूछा, काफी हिचकिचाते नजर आए, तो वहीं कुछ बहुत खुश दिखाई दिए.  कुश फाइनली एक घर में जाते हैं और वहां जाकर खाना बनाकर खिलाते हैं. अपने चहेते सितारे को देखकर गली-मोहल्ले के लोग भी बहुत खुश होते हैं. बच्चे गोली... गोली कहकर चीयर करते दिखते हैं. 

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गोली का ये आइडिया फैंस के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है. कमेंट कर फैंस पूछ रहे हैं कि हमारे घर कब आओगे. वहीं शो में सोनू का किरदार निभा चुकीं झील मेहता और पलक सिंधवानी ने भी रिएक्ट किया और कहा कि- हमारे घर कब आ रहे हो और खूब खुशी जाहिर की.

क्यों छोड़ा था TMKOC?

कुश ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से 16 साल तक जुड़े रहे. 2024 में उन्होंने इसे फाइनली अलविदा कह दिया. वजह बताते हुए कुश का कहना था कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे और वहीं कोई और करियर ऑप्शन तलाशना चाहते हैं. हालांकि लगता है कुश का वो प्लान काम नहीं कर पाया, तभी उन्हें भारत में ही यूट्यूब के जरिए नए मौके तलाशने पड़ रहे हैं. 

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