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Amazon-Instamart के डार्क स्टोर्स पर क्रैकडाउन, 1.43 करोड़ के एक्सपायर्ड सामान जब्त

कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बेंगलुरु के डार्क स्टोर्स और स्टोरेज फैसिलिटी में एक्सपायर्ड, मिसलेबल्ड फूड प्रोडक्ट और बिना लाइसेंस दवाइयां जब्त कीं. कार्रवाई के बाद एक इंस्टामार्ट फैसिलिटी बंद की गई है और संदिग्ध प्रोडक्ट को लेकर जांच अभी जारी है.

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खाद्य सेफ्टी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. (Photo- Amazon India)
खाद्य सेफ्टी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. (Photo- Amazon India)

बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई हुई है. कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर के कई डार्क स्टोर्स और खाद्य भंडारण केंद्रों पर छापेमारी की. इस दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद मिले. कुछ जगहों पर बिना लाइसेंस रखी गई दवाइयां भी बरामद हुईं.

विभाग के मुताबिक, कार्रवाई में करीब 1.38 करोड़ रुपये के खाद्य उत्पाद और 4.02 लाख रुपये की दवाइयां जब्त की गईं. यानी कुल करीब 1.43 करोड़ रुपये का सामान जब्त हुआ है. यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत की गई.

यह भी पढ़ें: रसोई तक पहुंच रहा था मिलावटी सामान? हैदराबाद में 247 टन खाद्य सामग्री जब्त

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अमेजन के स्टोर्स में भी मिली गड़बड़ी

देवनहल्ली स्थित Amazon BLR6 में करीब 14 लाख रुपये के गलत लेबल वाले और 10 लाख रुपये के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले. यहां 2.45 लाख रुपये की दवाइयां भी बिना लाइसेंस रखी गई थीं.

अनेकल स्थित Amazon BLR7 में 19 लाख रुपये के गलत लेबल वाले और 13 लाख रुपये के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद जब्त किए गए. यहां 1.57 लाख रुपये की दवाइयां भी मिलीं.

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HBR लेआउट के Saptha Bazaar में एक्सपायर्ड बिस्किट, आटा, चिकन पैटी, पनीर, अंडे और दूसरे खाद्य उत्पाद मिले. इनकी कीमत करीब 10 हजार रुपये थी.

Instamart की फैसिलिटी में 42 लाख का सामान

लिंगराजपुरम स्थित Leo 7 Enterprises में एक्सपायर्ड और जल्द एक्सपायर होने वाले न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, ड्रिंक्स, चॉकलेट, मिठाइयां, घी और नट्स-सीड्स मिले. विभाग ने इस जगह को सीज कर दिया. मालिक के मुताबिक, वहां करीब 56 लाख रुपये के खाद्य उत्पाद रखे थे.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में मिलावट पर बड़ा वार! 6,900 लीटर संदिग्ध मूंगफली तेल सीज, 1,150 किलो खाद्य सामग्री नष्ट

होसकोटे स्थित Instamart की फैसिलिटी में 42 लाख रुपये के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले. यहां साफ-सफाई भी ठीक नहीं थी और फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया.

विभाग के मुताबिक, जांच अभी जारी है. Instamart की इस फैसिलिटी में करीब 1 करोड़ रुपये के संदिग्ध एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले उत्पाद मिले हैं. यह कार्रवाई बेंगलुरु में आयोजित 'पेप्टाइड पार्टी' से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर की गई.

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