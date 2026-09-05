100 करोड़ पार हनुमान अंश, फिल्म की ब्लॉकबस्टर कमाई के बाद बड़ा ऐलान, इस राज्य में हुई टैक्स-फ्री

बॉलीवुड में काफी कम देखा गया है कि एक छोटी बजट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाए. एक महीने पहले आई फिल्म हनुमान अंश, जिसे 2 करोड़ की लागत में बनाया गया वो अभी तक 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. ये एक चमत्कार ही है कि इतनी बड़ी फिल्मों से कॉम्पिटीशन के बावजूद, हनुमान अंश हर रोज बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है.

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टैक्स-फ्री हुई हनुमान अंश

फिल्म हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें कलयुग में हनुमान जी का अवतार या अंश बताया जाता है. इस फिल्म ने उनकी आध्यात्मिक जर्नी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ दिखाने की कोशिश हुई. इसे जनता के साथ-साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पसंद किया.

शुक्रवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म हनुमान अंश थिएटर में जाकर देखी. इसके बाद वो मीडिया से बातचीत करने भी पहुंचे थे. वहां उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए एक बड़ा ऐलान किया. उनका कहना है कि पूरे उत्तराखंड राज्य में हनुमान अंश को टैक्स-फ्री किया जाता है. वो चाहते हैं कि हर कोई इस फिल्म को देखे. इसमें उत्तराखंड के स्पिरिचुअल और कल्चर को पूरी दुनिया के सामने शानदार तरीके से पेश किया गया है.

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फिल्म की तारीफ में बोले उत्तराखंड के सीएम

पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान अंश की टीम को फिल्म की सक्सेस की बधाई देते हुए कहा- इस फिल्म के जरिए हमें बाबा नीम करोली महाराज जी की तपस्या, त्याग, सेवा और भगवान हनुमान के प्रति उनकी अटूट आस्था को जानने और समझने का मौका मिला. उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा, आध्यात्मिक साधना और समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था. बाबा नीम करोली महाराज जी का जीवन हमें ये सीख देता है कि भक्ति सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और मानव कल्याण का भी रास्ता है.

फिल्म हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो जबतक ये कॉपी लिखी जा रही है इसने अपने 30वें दिन 100 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट कलेक्शन 89 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. अपने पांचवे हफ्ते में भी फिल्म पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है.

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