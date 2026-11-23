अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एनवीडिया के को-फाउंडर जेनसन हुआंग की कंपनी के सीईओ पद पर वापसी का समर्थन किया. ट्रंप ने इसे सही और उचित फैसला बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और एनवीडिया की सफलता के लिए हुआंग का नेतृत्व जरूरी है.

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ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि 63 वर्षीय हुआंग की सीईओ पद पर वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने पुष्टि की है कि सरकार के पास हुआंग के किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है.

ट्रंप ने एनवीडिया के बोर्ड के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि जेनसन हुआंग को दोबारा सीईओ बनाना सही फैसला है. उन्होंने हुआंग को एक महान देशभक्त र बताया. ट्रंप ने कहा कि वह हुआंग को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उन्हें, एनवीडिया के बोर्ड और अमेरिकी लोगों को बधाई दी.

छोड़ दिया था पद

हुआंग ने करीब दो हफ्ते पहले सीईओ पद छोड़ दिया था. इसके पीछे उनके अफेयर्स से जुड़ी रिपोर्ट्स सामने आई थीं. इनमें सिंगापुर की एक कंपनी की पूर्व एग्जीक्यूटिव के साथ संबंध भी शामिल थे. उस महिला पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन से संबंध होने का शक था.

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The mistake has been corrected — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

पिछले हफ्ते ट्रंप ने APEC शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शेनझेन में मुलाकात की थी. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने शी जिनपिंग से कहा था कि हुआंग को दूसरा मौका मिलना चाहिए. ट्रंप ने यह भी माना कि हुआंग से पहले कुछ गलत फैसले हुए थे. हालांकि, ट्रंप ने एनवीडिया से अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के पालन को लेकर अपनी आंतरिक जांच जारी रखने को कहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी के साथ-साथ देश के प्रति उसका कर्तव्य भी है.

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ट्रंप ने कहा कि एनवीडिया को यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के अनुपालन की पूरी जांच जारी रखनी चाहिए, ताकि वह अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के अपने दायित्व को पूरा कर सके.

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