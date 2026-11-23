'कौन बनेगा करोड़पति 18'... जलगांव के रहने वाले भूषण ठाकरे की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. इस शो ने भूषण को एक ही पल में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है. कभी गरीबी और तंगहाली में दिन गुजारने वाले भूषण ठाकरे ने केबीसी 18 में एक करोड़ रुपये जीत लिए हैं. वो अब 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब दे पाएंगे या नहीं, यह तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की है.

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कंटेस्टेंट झेली मुश्किलें

केबीसी का एक नया प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें भूषण ठाकरे अपने संघर्षों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. अमिताभ संग बातचीत के दौरान उन्होंने कहा- मैं डेढ़ साल से अपने घर नहीं गया हूं. अभी मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है. मां की तबीयत खराब रहती थी. उनके तकरीबन 8-9 ऑपरेशन हो गए थे.

कंटेस्टेंट ने आगे कहा- मां भले ही मजदूरी करके 200-300 रुपये कमाती थीं, लेकिन जब भी परिवार में कोई परेशानी आती थी, तो वो कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके दे देती थीं.

इस बात का है मलाल

भूषण ठाकरे आगे बोले- मुझे अभी तक सेटल हो जाना चाहिए था. इकोनॉमिकली भी सेटल नहीं हो पाया, जो मुझे अब तक हो जाना चाहिए था. इस वजह से मैं घर नहीं गया, क्योंकि मैंने अपने मम्मी-पापा से कहा था कि जब अपने जीवन में कुछ अच्छा करूंगा...तभी घर आऊंगा.

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7 करोड़ जीत पाएंगे भूषण?

बता दें कि भूषण ठाकरे ने इतिहास रच दिया है. वो कौन बनेगा करोड़पति 18 के पहले करोड़पति बन गए हैं. उन्होंने सही जवाब देते हुए 1 करोड़ रुपये जीत लिए हैं. अब उनका सामना 7 करोड़ रुपये के सवाल से होगा. अब भूषण ठाकरे सही जवाब देकर 7 करोड़ रुपये जीत पाते हैं या नहीं...ये भी आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा.



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