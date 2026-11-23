जेनसन हुआंग (Jensen Huang) का इस्तीफा 12 नवंबर 2026 को एनवीडिया के सीईओ पद से हुआ था. और महज 11 दिन के बाद ही उनकी वापसी हो गई है. एनवीडिया के बोर्ड ने जेनसन हुआंग को दोबारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का ऐलान किया है.

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जेनसन हुआंग की वापसी ने निवेशकों में जोश भर दिया है, सोमवार को अमेरिका मार्केट खुलते ही एनवीडिया के शेयर शानदार करीब 30 फीसदी दौड़ पड़े. 30 फीसदी की तेजी के साथ एनवीडिया (Nvidia) के शेयर 167.04 डॉलर पर खुले. एनवीडिया के शेयरों में तेजी से अमेरिका शेयर बाजार का भी मूड सुधर गया है. टेक इंडेक्स नैस्डैक में करीब 5 फीसदी की तेजी देखी जा रही है. हालांकि इस तेजी के बावजूद एनवीडिया के शेयर पिछले एक महीने में 20 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है.

दरअसल, जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की वापसी का फैसला एनवीडिया के निदेशक मंडल (बोर्ड) का एक बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बोर्ड ने उनकी वापसी से साफ इनकार किया था.

बोर्ड ने क्या-क्या कहा...

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनवीडिया के बोर्ड ने सर्वसम्मति से जेनसन हुआंग को एक बार फिर कंपनी का अध्यक्ष, सीईओ और निदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दी है. बोर्ड का कहना है कि वह हुआंग के नेतृत्व को लेकर संतुष्ट है और उन्हें वापस लाने में किसी तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम नहीं देखता.

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यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले तक बोर्ड के स्तर पर उनकी वापसी को खारिज किया जा रहा था और जांच-पड़ताल की चर्चाएं जोरों पर थीं.

विवाद के बाद इस्तीफा और फिर वापसी

जेनसन हुआंग की यह वापसी 12 नवंबर को उनके सीईओ पद से हटने के महज कुछ दिनों बाद हुई है. उनके दो महिलाओं से अफेयर्स की खबरें आई थीं. जिसमें एक महिला को चीनी जासूस बताया जा रहा है. इन खुलासों के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ा था. हालांकि, चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है.

इस विवाद के बीच खुफिया और सुरक्षा से जुड़ी जांच जारी रहने के बावजूद बोर्ड ने हुआंग के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें कमान सौंपने का फैसला लिया है.

निवेशकों की प्रतिक्रिया और बाजार का रुख

वॉल स्ट्रीट में बाजार खुलने से पहले ही प्री-मार्केट ट्रेडिंग में एनवीडिया के शेयरों में करीब 35 फीसदी तक उछल गया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एनवीडिया की मजबूत स्थिति के बीच हुआंग की वापसी को बाजार ने एक बड़े सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है.

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