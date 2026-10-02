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कुत्ते के पिंजरे में बंद किया, नाक रगड़वाई, फिर युवक को चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल

पटियाला में एक युवक को कुत्ते के पिंजरे में बंद कर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. युवक की पहचान टिपर चालक प्रिंस के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, रोपड़ में उसके चलाए टिपर से हादसा हुआ था. इसके बाद टिपर मालिक पर प्रिंस के अपहरण और मारपीट का आरोप है. पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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पिंजरे में बंद कर युवक को पीटा. (Photo: Screengrab)
पिंजरे में बंद कर युवक को पीटा. (Photo: Screengrab)

पंजाब के पटियाला से एक युवक को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हुआ है. इस वायरल वीडियो में एक युवक को कुत्ते के पिंजरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की गई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले की जानकारी देते हुए एसपी मोहित अग्रवाल ने बताया कि यह घटना पिछले सप्ताह की है. मारपीट का शिकार हुए युवक की पहचान प्रिंस के रूप में हुई है. प्रिंस टिपर चालक है और उसी के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक का नाम प्रिंस है और वो टिपर चलाता है. उससे रोपड़ में एक दुर्घटना हुई थी. हादसे के बाद मामला आगे बढ़ा और इसके बाद टिपर मालिक पर प्रिंस के अपहरण का आरोप लगा. बताया जा रहा है कि प्रिंस को ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई. इसी दौरान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में उसे कुत्ते के पिंजरे में कैद करके रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की. एसपी मोहित अग्रवाल के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है.

वायरल वीडियो के आधार पर जांच

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पुलिस अब वायरल वीडियो और शिकायत में सामने आए आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक को किस परिस्थिति में पिंजरे में बंद किया गया और उसके साथ मारपीट की घटना कैसे हुई. पुलिस के अनुसार, इस मामले में एफआईआर नंबर 211 दर्ज की गई है. एफआईआर 1 अक्टूबर 2026 को दर्ज की गई. मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं 140(2), 127(2), 191(3), 190, 115(2) और 351(2) के तहत कार्रवाई की गई है.

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कुछ आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

एसपी मोहित अग्रवाल ने बताया कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस की जांच का केंद्र वायरल वीडियो, युवक प्रिंस के साथ हुई कथित मारपीट और रोपड़ में हुए टिपर हादसे के बाद सामने आए घटनाक्रम पर है. पुलिस आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच जारी है.

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