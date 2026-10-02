बोहो स्टाइल से Y2K फैशन तक, Gen Z के ट्रेंडी वॉर्डरोब में ये कपड़े है जरूरी

आज की जेन जी फैशन को किसी एक स्टाइल तक सीमित नहीं रखती. वो हर ट्रेंड को अपने तरीके से आजमाना पसंद करती है. कभी पुराने फैशन को वापस लाती है, तो कभी देसी कपड़ों को मॉडर्न अंदाज में पहनती है. अगर किसी की अलमारी में जेन जी वाला फैशन दिखना है, तो उसमें ये कपड़े और स्टाइल जरूर होने चाहिए.

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बैगी जींस

बैगी जींस जेन जी की रोजमर्रा लाइफ का एक अहम हिस्सा है और अलमारी में रखना लगभग जरूरी है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आरामदायक और ढीला फिट है, जिसे लंबे टाइम तक आसानी से पहना जा सकता है. इसे क्रॉप टॉप, छोटी टी-शर्ट, ओवरसाइज शर्ट या कुर्ती के साथ पहना जा सकता है. स्नीकर्स और छोटे बैग के साथ बैगी जींस एक आसान कैजुअल लुक देती है.

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Y2K फैशन

Y2K के यानी साल 2000 के आसपास का फैशन जेन जी को काफी पसंद आता है. छोटी टॉप, लो-वेस्ट जींस, छोटे बैग, रंगीन चश्मे और चमकीली एक्सेसरीज इस स्टाइल का हिस्सा हैं. इस फैशन में उस दौर के पुराने ट्रेंड दिखाई देते हैं, लेकिन जेन जी उन्हें आज के हिसाब से पहनना पसंद करती है. यही वजह है कि Y2K फैशन सोशल मीडिया पर भी बार-बार देखने को मिलता है. और इंफ्लुएंसर्स के बीच इसका काफी क्रेज है

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90s विंटेज

90 के दशक का फैशन भी जेन जी के बीच वापस आया है. ढीली जींस, ग्राफिक टी-शर्ट, डेनिम जैकेट, छोटे सनग्लास और स्नीकर्स इस स्टाइल का हिस्सा हो सकते हैं. जेन जी पुराने दौर के इन कपड़ों को बिल्कुल उसी तरह पहनने के बजाय उनमें आज का फैशन जोड़ती है. इससे पुराने कपड़ों से भी एक नया और अलग लुक तैयार हो जाता है.

बोहो स्टाइल

बोहो स्टाइल भी जेन जी के फैशन में खूब नजर आता है. प्रिंटेड स्कर्ट, ढीली कुर्ती, लंबे हार, झुमके और रंग-बिरंगे कपड़े इस स्टाइल की पहचान हैं. इसमें कपड़ों के साथ एक्सेसरीज पर भी काफी ध्यान दिया जाता है, जिससे पूरा लुक थोड़ा खुला और आरामदायक लगता है. घूमने, छुट्टियों या म्यूजिक से जुड़े कार्यक्रमों में जेन जी इस तरह के लुक को खास तौर पर पसंद करती है.

छोटी कुर्ती जेन जी के देसी और मॉडर्न फैशन का अच्छा मेल है, जिसे इंडो-वेस्टर्न अंदाज भी कहा जाता है. बैगी जींस, स्कर्ट या प्लाजो के साथ ये आसानी से नया लुक देती है. शॉर्ट स्कर्ट भी जेन जी के वॉर्डरोब का अहम हिस्सा है. इसके साथ ओवरसाइज शर्ट, क्रॉप टॉप और स्नीकर्स का मेल काफी कैजुअल और कम्फरटेबल लगता है. क्रॉप टॉप को जेन जी अलग-अलग तरह से स्टाइल करना पसंद करती है. कभी बैगी जींस और कार्गो पैंट के साथ, तो कभी स्कर्ट या शॉर्ट्स के साथ इसका लुक बदला जा सकता है.

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ओवरसाइज शर्ट भी इसी तरह काफी काम की है. इसे खुला पहनने से लेकर टी-शर्ट के ऊपर लेयर करने तक, इससे कई तरह के लुक बनाए जा सकते हैं. वहीं बंडाना जैसी छोटी एक्सेसरी भी पूरे लुक में बदलाव ला सकती है. बालों में बांधना हो, गले में पहनना हो या बैग पर लगाना हो, ये नॉर्मल कपड़ों में भी थोड़ा अलग अंदाज जोड़ देता है जेन जी.

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