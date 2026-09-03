दिलजीत दोसांझ का इटली में पंजाबी तड़का, बोले- मेलोनी जी स्वागत करने आ जाइए

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के तहत यूरोप का दौड़ा कर रहे हैं. हाल ही में वो मिलान, इटली पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से एक मजाकिया अपील कर दी.

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इटली में दिलजीत का अंदाज

दिलजीत ने अपने सफर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो प्राइवेट प्लेन में अपनी टीम के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिलजीत पंजाबी में बात करते हुए जॉर्जिया मेलोनी को टैग करते हैं और मजाक में कहते हैं, मेलोनी जी, इटली में मेरा स्वागत करने आ जाइए.

वीडियो में दिलजीत और उनकी टीम का एक सदस्य कैमरे से बातचीत करते हुए खूब एन्जॉय करते दिख रहे हैं. दिलजीत लगातार अपने फैंस को कॉन्सर्ट के बीच के अपने ट्रैवल अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

प्राग में मचाया धूम

मिलान पहुंचने से पहले दिलजीत प्राग (चेक गणराज्य) घूमने गए थे. वहां उन्होंने शहर की वाटरवेज पर बोट राइड की और एक वीडियो में अपनी सिग्नेचर भांगड़ा स्टाइल दिखाई. दिलजीत ने बोट क्रू के सदस्यों को भी भांगड़ा के स्टेप्स सिखाए और उन्हें अपने साथ डांस करवाया. उन्होंने प्राग की खूबसूरत इमारतों और खाने की भी झलकियां शेयर कीं और शहर को स्वर्ग बताते हुए लिखा, "मैं प्यार में हूं, यार."

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बर्लिन में भी दिखाया पंजाबी जोश

इटली और प्राग से पहले दिलजीत जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी रुके थे. वहां उन्होंने अपनी पंजाबी एनर्जी सड़कों पर दिखाई और एक दोस्त के साथ भांगड़ा करते हुए वीडियो शेयर किया. यह वीडियो उनके कॉन्सर्ट से पहले का था, जब वो शहर का एक्सप्लोर कर रहे थे.

जापान भी रहे थे दिलजीत

दिलजीत अपने इंटरनेशनल टूर के दौरान जापान भी जा चुके हैं और वहां के अपने ट्रैवल मोमेंट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं.

दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा वर्ल्ड टूर' यूरोप और एशिया में खूब धूम मचा रहा है. चाहे इटली में प्रधानमंत्री को टैग करना हो, प्राग में बोट क्रू को भांगड़ा सिखाना हो, या बर्लिन की सड़कों पर डांस करना हो- दिलजीत हर जगह अपनी पंजाबी एनर्जी और अंदाज से फैंस का दिल जीत रहे हैं.

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