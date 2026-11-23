Dev Deepawali 2026: हिंदू धर्म में देव दीपावली का विशेष महत्व है. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन काशी के घाट लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठते हैं. धार्मिक मान्यता है कि देव दीपावली पर देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा किनारे दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देवताओं के धरती पर आने की यह परंपरा क्यों शुरू हुई? दरअसल, इसके पीछे भगवान शिव और त्रिपुरासुर से जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा है. आइए जानते हैं इस कथा के बारे में.

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देव दीपावली पर धरती पर आते हैं देवी-देवता

पौराणिक कथा के अनुसार, देव दीपावली का संबंध भगवान शिव की एक बड़ी विजय से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि प्राचीन समय में त्रिपुरासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था. उसने अपनी ताकत के बल पर तीन नगरों पर अधिकार कर लिया था. इन नगरों को त्रिपुर कहा जाता था. त्रिपुरासुर के आतंक से देवी-देवता और धरती के लोग परेशान थे. उसका अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था.

इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की. देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने का फैसला किया. इसके बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य अस्त्र से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का नाश कर दिया. इस विजय के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाने लगा.

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भगवान शिव की जीत पर देवताओं ने मनाई थी दिवाली

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव ने कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पर त्रिपुरासुर का वध किया था. इस जीत से सभी देवता बेहद प्रसन्न हुए. उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में दीप जलाए और उत्सव मनाया. इसी खुशी में स्वर्ग के देवताओं ने धरती पर आकर दीपदान किया था. मान्यता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाने लगी. कहा जाता है कि इस दिन देवी-देवता धरती पर आकर दीप जलाते हैं. इसी वजह से इसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है.

काशी में क्यों खास है देव दीपावली?

देव दीपावली का सबसे भव्य नजारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखने को मिलता है. काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है. यहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के घाटों पर हजारों-लाखों दीप जलाए जाते हैं. पूरा घाट दीयों की रोशनी से जगमगा उठता है. इस दौरान गंगा आरती, दीपदान और विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है.

मान्यता है कि देव दीपावली पर गंगा में स्नान और दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. भक्त इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं. कई लोग अपने घरों में भी दीप जलाते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.



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