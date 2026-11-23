मुंबई के कुर्ला में 20 नवंबर को एक युवक और युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 से 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसवाले एक सड़क पर कुछ लड़कों का जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं.

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इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये कुर्ला वाली घटना के आरोपी हैं. इसे एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “कपल के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की निकली परेड, मुंबई पुलिस का एक्शन!”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो गुजरात का है. इसमें पुलिस, 18 साल के संतोष मोरे उर्फ सन्नी की हत्या के आरोपियों की परेड करा रही है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘Munsif TV India’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 13 नवंबर, 2026 को अपलोड किया गया था. इससे साफ होता है कि ये वीडियो मुंबई में 20 नवंबर को हुई घटना से पहले का है.

वीडियो का एक स्क्रीनशॉट हमें गुजरात जागरण की 13 नवंबर, 2026 की रिपोर्ट में भी मिला. इसके मुताबिक, सूरत के खटोदरा इलाके में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने को लेकर हुए झगड़े के बाद पांच लोगों ने संतोष मोरे नाम के शख्स पर तेज हथियार से हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. खटोदरा पुलिस ने मुखबिरों की मदद से आरोपियों जावेद उर्फ नवाब शेख, हंसराज कुशवाहा, शाकिब मणियार, शाहिद शेख और पियूष साहू को गिरफ्तार किया और 13 नवंबर, 2026 को आजादनगर की सड़क पर उनकी परेड कराई थी. इस दौरान काफी भीड़ जुट गई और लोगों का गुस्सा देख कर आरोपी दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखे.

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हालांकि कुछ रिपोर्ट में इस घटना में प्रेम प्रसंग का एंगल भी बताया गया है.

मुंबई की घटना में अब तक क्या?

इस मामले में हमें आरोपियों की परेड निकाले जाने की कोई खबर नहीं मिली. ‘Mumbai Mirror’ की 22 नवंबर, 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद कपल ने घाटकोपर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. सभी आरोपी घाटकोपर के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच है. गिरफ्तार आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के हवाले कर दिया गया.

इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है. बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि वो पार्क में सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं BMC के सामने उठाएंगे.

साफ है कि वायरल वीडियो गुजरात का है और इसका मुंबई में कपल पर हुए हमले से कोई लेना-देना नहीं है.

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