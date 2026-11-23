स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई और असल जिंदगी की जरूरतों के बीच बढ़ता फासला, हिंदी माध्यम के छात्रों की हीनभावना, माता-पिता से अपनी बात मनवाने की उलझन और UPSC CSAT में गणित का डर, आजतक मास्टरक्लास के मंच से दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने युवाओं के इन तमाम जमीनी सवालों पर खुलकर बात की. सत्र के दौरान उन्होंने TVTN के मैनेज‍िंंग एड‍िटर पाण‍िनी आनंद के साथ बातचीत में न सिर्फ व्यावहारिक सुझाव दिए, बल्कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर भी सीधा सवाल उठाया.

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'स्कूल-कॉलेज में जो जिंदगी में काम आना है, वही नहीं सिखा रहे'

मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर निराशा जताते हुए डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि स्कूल और कॉलेज के 12-15 वर्षों में छात्रों को वे चीजें नहीं सिखाई जा रहीं, जो जीवन में सचमुच काम आती हैं. उन्होंने कहा कि स्नातक तक के छात्रों को यह नहीं पता होता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग कैसे काम करती है.

उन्होंने अपनी स्वास्थ्य और खानपान से जुड़ी आदतों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें कुछ साल पहले तक कार्ब और प्रोटीन के संतुलन की सही जानकारी नहीं थी, जबकि सेहत से जुड़ी बुनियादी समझ स्कूल स्तर से दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद सेक्स एजुकेशन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया व नागरिक अधिकारों की समझ और अमेरिका की तर्ज पर सोशल व इमोशनल लर्निंग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत बताई. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में पारंपरिक ग्रेजुएशन की उपयोगिता पर सवाल उठेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग का युवा मुख्य रूप से रोजगार के उद्देश्य से पढ़ाई करता है.

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हिंदी माध्यम की हीनभावना और भाषाओं का संतुलन

हिंदी और अंग्रेजी के बीच फंसी युवा पीढ़ी के द्वंद्व पर डॉ. दिव्यकीर्ति ने बेहद संतुलित और स्पष्ट बात रखी. उन्होंने कहा कि हिंदी को लेकर हीनभावना दो स्तरों पर है, एक हमारे अपने भीतर और दूसरा समाज में बने परसेप्शन के कारण. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में केवल हिंदी के भरोसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि साइंस, न्यूरोसाइंस, मेडिकल और तकनीक से जुड़ी अधिकांश शब्दावली और अध्ययन अंग्रेजी में उपलब्ध हैं.

उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि अपनी मातृभाषा और हिंदी से लगाव रखते हुए अंग्रेजी से दुश्मनी न करें, बल्कि जितनी अधिक भाषाएं सीख सकें, सीखें. उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि एक से अधिक भाषाएं जानने से दिमाग अधिक सक्रिय रहता है और पार्किंसन जैसी न्यूरो-डिजेनरेटिव समस्याओं का खतरा भी टलता है.

माता-पिता से बिना बदतमीजी के कैसे जताएं असहमति?

सत्र में एक छात्रा के सवाल पर कि माता-पिता या बड़ों से बिना बदतमीजी किए अपनी असहमति कैसे जताई जाए, डॉ. दिव्यकीर्ति ने मनोविज्ञान के 'पर्सुएशन' और उम्र के साथ विचारों की दृढ़ता का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद बड़ों की सोच का ढर्रा तय हो जाता है, इसलिए हर मुद्दे पर उन्हें बदलने की कोशिश न करें जहां मुद्दा बहुत बड़ा न हो, वहां अनावश्यक बहस से बचें.

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लेकिन जहां जीवन या करियर का बड़ा फैसला हो, वहां आक्रामक होने के बजाय विनम्रता और 'सुझाव की भाषा' का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि यदि आमने-सामने बात करना कठिन हो, तो अपनी बात लिखकर या संदेश के जरिए भी रखी जा सकती है, जिससे सामने वाले को प्रतिक्रिया देने के लिए समय मिलता है.

UPSC CSAT में मैथ्स का डर और रैपिड फायर के जवाब

UPSC की तैयारी कर रहे एक छात्र के CSAT में गणित के डर से जुड़े सवाल पर उन्होंने दो व्यावहारिक विकल्प सुझाए. पहला, यदि गणित अकेली बाधा है तो दो-चार महीने बाकी पढ़ाई रोककर केवल गणित पर काम करें; दूसरा, 80 प्रश्नों के पेपर में केवल 27 प्रश्न सही करने होते हैं, ऐसे में गणित के 40 प्रश्नों को छोड़कर शेष 40 प्रश्नों (कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग) की सटीक तैयारी करके भी क्वालीफाई किया जा सकता है.

सत्र के अंत में रैपिड फायर सवालों में डॉ. दिव्यकीर्ति ने 'काम या नौकरी' में धैर्य और सहयोग होने पर अपना काम, 'प्रतिभा या अनुशासन' में अनुशासन, 'तर्क या परंपरा' में तर्क, और 'मेरिट या समझ' में समझ को चुना.

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