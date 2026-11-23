Aizawl Traffic Video: भारतीय शहरों में ट्रैफिक जाम लगते ही सड़कों पर हॉर्न का शोर शुरू हो जाता है. आगे खड़ी गाड़ी हिले या न हिले, पीछे वाला ड्राइवर हॉर्न बजाना अपना राइट समझता है. लाल बत्ती पर लाइन तोड़ना और दूसरे की लेन में घुसना भी आम बात है. लेकिन देश में एक ऐसा शहर भी है, जहां ट्रैफिक जाम में भी लोग न हॉर्न बजाते हैं और न ही अपनी लेन से बाहर निकलते हैं. यहां तक कि दो से तीन घंटे के लंबे जाम में भी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं. इस शहर का नाम है मिजोरम की राजधानी आइजोल. यहां के ट्रैफिक डिस्प्लीन ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी अपना मुरीद बना दिया.

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आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आइजोल (Aizawl) की सड़कों पर ट्रैफिक का ऐसा नजारा दिखाई देता है, जिसकी कल्पना देश के कई बड़े शहरों में करना भी मुश्किल है. सड़क पर भारी संख्या में गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन कहीं हॉर्न का शोर सुनाई नहीं देता. सभी वाहन अपनी लेन में खड़े होकर सिग्नल खुलने का इंतजार कर रहे हैं.



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वीडियो में एक महिला वहां के ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हुए कहती है कि सड़क पर काफी गाड़ियां होने के बावजूद कोई हॉर्न नहीं बजाता. मिजो लोगों में धैर्य है और वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं. महिला सड़क पर बनी सफेद लाइन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि कोई भी वाहन अपनी बारी आने से पहले इस लाइन को पार नहीं करता है.





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दो-तीन घंटे का जाम, फिर भी नहीं बजता हॉर्न

इस वीडियो की सबसे खास बात महिला का वह दावा है, जो देश के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को हैरान कर सकता है. वह बताती है कि आइजोल में अगर दो या तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहे, तब भी लोग बेवजह हॉर्न नहीं बजाते हैं. सभी लोग शांति से अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं.

महिला दूसरे भारतीय शहरों के लोगों से भी आइजोल से सीखने की अपील करती है. उसका कहना है कि कई शहरों में भारी ट्रैफिक के दौरान लगातार हॉर्न बजाए जाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है. ऐसे शहरों के लोगों को आइजोल के ट्रैफिक कल्चर से सबक लेना चाहिए.

आखिर क्यों नहीं बजता हॉर्न... ये पॉलिसी है वजह

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह पहले भी आइजोल के शानदार ट्रैफिक डिस्प्लीन के बारे में पोस्ट कर चुके हैं. उन्होंने खास तौर पर शहर के नो-हॉर्न रूल और लेन डिस्प्लीन का जिक्र किया. मिजोरम की राजधानी आइजोल में साल 2017 में नो-हॉर्न पॉलिसी लागू की गई थी. इसका मकसद सड़कों पर बेवजह हॉर्न बजाने की आदत पर रोक लगाना और ध्वनि प्रदूषण को कम करना था.



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इस नियम के तहत वाहन चालकों से ट्रैफिक सिग्नल और जाम के दौरान अनावश्यक हॉर्न न बजाने की अपील की गई. यहां लोग ट्रैफिक में फंसने के बावजूद धैर्य बनाए रखते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं. यही वजह है कि भारी ट्रैफिक होने के बाद भी आइजोल की सड़कों पर दूसरे बड़े शहरों जैसी शोर-शराबे वाली स्थिति नहीं दिखाई देती. हालांकि, हॉर्न का इस्तेमाल आपात स्थिति या रोड सेफ्टी के लिए जरूरी होने पर किया जा सकता है.

आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट में एक दिलचस्प बात भी कही. उनके मुताबिक, बड़े शहरों में शांति अब एक दुर्लभ चीज बनती जा रही है. पहले लोग खूबसूरत पहाड़, प्राकृतिक नजारे और ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए यात्रा करते थे, लेकिन आने वाले समय में शांति की तलाश भी लोगों के सफर की बड़ी वजह बन सकती है. उन्होंने लिखा कि उनके जैसे संडे वांडरर और कई दूसरे लोगों के लिए अब 'शांति की तलाश' ही यात्रा करने की सबसे वजह बनेगी.

आइजोल का यह वीडियो सिर्फ ट्रैफिक नियमों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सड़क पर अनुशासन के लिए महंगी गाड़ियों, चौड़ी सड़कों या बड़े-बड़े फ्लाईओवर से ज्यादा जरूरी लोगों का धैर्य और जिम्मेदारी है. जिस आदत को हम छोटे शहरों की बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही आदत बड़े महानगरों की जिंदगी को कितना बेहतर बना सकती है, आइजोल इसकी मिसाल है.

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