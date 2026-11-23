Places to Visit in North East in December: दिसंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ जाती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का मजा भी मिलने लगता है. अगर आप इस बार शिमला, मनाली और मसूरी जैसी जगहों से हटकर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का रुख कर सकते हैं. यहां आपको खूबसूरत पहाड़, हरे-भरे जंगल, झरने, नदियां और शांत वादियां देखने को मिलेंगी.

और पढ़ें

नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की खासियत यह है कि हर जगह का अपना अलग नजारा और संस्कृति है. कहीं बर्फ से ढकी चोटियां आपका मन मोह लेंगी तो कहीं चाय के बागान और रंग-बिरंगे गांव देखने को मिलेंगे. आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट की 10 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

अगर आप दिसंबर में बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का तवांग अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां ऊंचे पहाड़, खूबसूरत घाटियां और बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं. तवांग मठ इस जगह की सबसे खास पहचान है. इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाला सेला पास भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है. दिसंबर में यहां बर्फ पड़ सकती है लेकिन यह मौसम पर निर्भर करता है. इसलिए ट्रैवल से पहले सड़क और मौसम की जानकारी जरूर लें.

Advertisement

शिलॉन्ग, मेघालय

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग को अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झीलों और शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. दिसंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. आप यहां उमियम झील, शिलॉन्ग पीक और खूबसूरत कैफे घूम सकते हैं. क्रिसमस के दौरान पूरा शहर रोशनी और सजावट से जगमगा उठता है. अगर आप दिसंबर में दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैंतो शिलॉन्ग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

चेरापूंजी, मेघालय

चेरापूंजी यानी सोहरा मेघालय की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यहां ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और शानदार झरने देखने को मिलते हैं. दिसंबर में बारिश कम होने के कारण यहां घूमना आसान हो सकता है. आप नोहकलिकाई झरना, सेवन सिस्टर्स फॉल्स और आसपास की खूबसूरत वादियों को देख सकते हैं. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना और फोटोग्राफी करना पसंद है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी. ध्यान रखें कि सर्दियों में झरनों में पानी का बहाव मानसून के मुकाबले कम हो सकता है.

डावकी, मेघालय

मेघालय की डावकी जगह अपनी साफ और पारदर्शी उमंगोट नदी के लिए मशहूर है. यहां नदी का पानी इतना साफ दिखाई देता है कि नाव पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आती है. दिसंबर में मौसम साफ रहने के कारण नदी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है. यहां आप बोटिंग कर सकते हैं और श्नोंगपडेंग गांव में कुछ समय बिता सकते हैं. अगर आपको शांत और खूबसूरत जगहों पर घूमना पसंद है, तो डावकी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

काजीरंगा नेशनल पार्क, असम

अगर आपको जंगल और वन्यजीव देखना पसंद है, तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं. यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनियाभर में मशहूर है. दिसंबर में यहां का मौसम आमतौर पर सूखा और ठंडा रहता है, इसलिए जंगल सफारी का अनुभव लिया जा सकता है. सफारी के दौरान आपको गैंडे के अलावा हाथी, हिरण और कई तरह के पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं. यहां जाने से पहले सफारी की बुकिंग और पार्क के खुले रहने की जानकारी जरूर ले लें.

कोहिमा, नागालैंड

नागालैंड की राजधानी कोहिमा दिसंबर में घूमने के लिए खास जगह है. इसकी वजह यहां होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है. इस दौरान नागालैंड की अलग-अलग जनजातियों की संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत, खानपान और हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं. अगर आप सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि किसी जगह की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से जानना चाहते हैंतो कोहिमा जा सकते हैं.

गंगटोक, सिक्किम

सिक्किम की राजधानी गंगटोक अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ-सुथरी सड़कों और शानदार नजारों के लिए जानी जाती है. दिसंबर में यहां ठंड बढ़ जाती है और आसपास की ऊंची जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है. आप यहां एमजी मार्ग पर घूम सकते हैं और त्सोमगो झील का नजारा देख सकते हैं. अगर मौसम साथ दे तो पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर भी देखने को मिल सकती है. हालांकि, ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो सकते हैं, इसलिए निकलने से पहले स्थानीय जानकारी जरूर लें.

Advertisement

माजुली, असम

असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली दुनिया के बड़े नदी द्वीपों में गिना जाता है. यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और खास संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां आपको हरे-भरे खेत, शांत नदी और छोटे-छोटे गांव देखने को मिलेंगे. माजुली में कई पुराने सत्र यानी वैष्णव मठ भी मौजूद हैं, जहां असम की परंपराओं और कला को करीब से जानने का मौका मिलता है. दिसंबर में यहां का मौसम आमतौर पर सुहावना रहता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो माजुली अच्छा विकल्प हो सकता है.

पेलिंग (Pelling), सिक्किम

सिक्किम का पेलिंग अपनी खूबसूरत वादियों और कंचनजंगा पर्वत के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. दिसंबर में यहां ठंड रहती है और आसमान साफ होने पर बर्फ से ढकी पहाड़ियां देखने का अच्छा मौका मिल सकता है. यहां आप पेमायांग्त्से मठ, रबडेंट्से के ऐतिहासिक खंडहर और आसपास के खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं. अगर आपको पहाड़ों के बीच शांति से समय बिताना पसंद है, तो पेलिंग घूमने जा सकते हैं.

आइजोल, मिजोरम

मिजोरम की राजधानी आइजोल पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है. यहां से चारों तरफ फैली हरी-भरी पहाड़ियों और घाटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. दिसंबर में क्रिसमस के दौरान शहर में खास रौनक देखने को मिलती है. इस समय चर्च और बाजार सजाए जाते हैं और स्थानीय लोग त्योहार को उत्साह के साथ मनाते हैं. आप यहां स्थानीय खानपान, बाजारों और मिजो संस्कृति को करीब से जान सकते हैं. अगर आप दिसंबर में किसी शांत और सांस्कृतिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो आइजोल जा सकते हैं.

Advertisement

दिसंबर में नॉर्थ ईस्ट घूमने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जाने के लिए भारतीय पर्यटकों को इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत होती है. इसे यात्रा से पहले बनवा लें.

दिसंबर में तवांग और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में काफी ठंड पड़ सकती है. गर्म कपड़े, दस्ताने और अच्छे जूते साथ रखें.

बर्फबारी के कारण पहाड़ी रास्ते बंद या प्रभावित हो सकते हैं. यात्रा में एक अतिरिक्त दिन का समय रखें.

क्रिसमस और नए साल के दौरान शिलॉन्ग और दूसरी फेमस जगहों पर भीड़ बढ़ सकती है. होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले कर लें.

एक ही ट्रिप में नॉर्थ ईस्ट की सभी जगहें घूमने की कोशिश न करें. दूरी और पहाड़ी रास्तों के कारण यात्रा में काफी समय लग सकता है.

---- समाप्त ----