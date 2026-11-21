करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' के अपकमिंग एपिसोड में धमाका होने वाला है. शो में इस बार दो एक्टर्स की ऐसी जोड़ी बनी है जिसकी पहली झलक ने ही ऑडियंस को क्रेजी कर दिया है. खिलाड़ी अक्षय कुमार और भोजपुरी इंडस्ट्री की शान रवि किशन मंच साझा करेंगे. दोनों ही कमाल के एक्टर और कॉमेडियन हैं. उन्हें करण के शो में देखना एक्साइटिंग होने वाला है.

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अक्षय-रवि किशन की बनी जोड़ी

शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दोनों सितारों की मस्ती और मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है. करण ने रवि और अक्षय का गर्मजोशी से अपने शो में स्वागत किया है. रवि को इंट्रोड्यूस करते हुए करण ने कहा कि रवि जेन-जी के फेवरेट हैं. हर कोई उनके लिए क्रेजी हो रहा है. रवि ने शो में आइकॉनिक डायलॉग बोला- जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा. करण ने बताया कि रवि किशन संग पेयरिंग का आइडिया अक्षय कुमार का था. अक्षय ने रवि की तारीफ की.

उन्होंने कहा- मैं रवि की कॉमेडी साइड को जानता हूं. लेकिन वो असलियत में काफी इमोशनल हैं. रवि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है. इस कोशिश में कई बार उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश हुई, लेकिन अपनी मंजिल को पाने को लेकर उनका पैशन कभी डगमगाया नहीं.

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रवि ने अक्षय को कराया डांस

रवि किशन ने अक्षय को अपने वायरल हुक स्टेप पर डांस भी कराया. रवि किशन अपने अंदाज में खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' बताते हैं. अक्षय और रवि की कॉमेडी ने सबका दिल जीता. वे साथ में सुपर कूल लगे. फिल्मों में तो लोगों ने उनकी बॉन्डिंग काफी बार दिखी है. ये पहली बार होगा जब किसी चैट शो में उनकी रियल दोस्ती नजर आई है. शो के रैपिड फायर राउंड में अक्षय कुमार अपने मजाकिया अंदाज से महफिल लूटी. करण ने अक्षय से रोमांस को लेकर सवाल पूछा. जिसका एक्टर ने बेबाकी से जवाब दिया. करण ने पूछा वो 1 एक साल तक बिना सेक्स के रहना पसंद करेंगे या बिना वर्कआउट के?

अक्षय ने जवाब देते हुए कहा- आपके हिसाब से क्या सेक्स बेस्ट वर्कआउट नहीं है? ये बोलकर एक्टर जोर से हंसने लगते हैं. उनके साथ रवि किशन की भी हंसी का ठिकाना नहीं रहता. एक्टर्स का ये एंटरटेनिंग साइड देखकर लोगों का दिल खुश हो गया है. कॉफी विद करण के इस प्रोमो पर सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है. सभी ने ये एपिसोड देखने की इच्छा जताई है. शो का ये एपिसोड बुधवार शाम 7 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. करण के शो में अक्षय पांचवीं बार गेस्ट बनेंगे. जबकि रवि किशन का ये फर्स्ट टाइम है.



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