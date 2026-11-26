How To Reuse Old Hangers: घर में अक्सर कपड़े टांगने वाले पुराने प्लास्टिक और तार के हैंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार इन्हें लगातार इस्तेमाल करने पर ये खराब होने या टूटने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें किसी कोने में रख दिया जाता है. कई बार लोग इन्हें बेकार समझकर कूड़े में भी फेंक देते हैं. क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? क्या आप भी हैंगर का इस्तेमाल सिर्फ अलमारी में कपड़े टांगने के लिए ही करते हैं? अगर हां, तो आप इसके गजब के इस्तेमाल से अनजान हैं.



क्या आप जानते हैं कि यही पुराने हैंगर आपके घर को ऑर्गनाइज रखने के काम आ सकते हैं? इनकी मदद से आप बिना पैसे खर्च किए किचन टॉवल होल्डर से लेकर मोबाइल स्टैंड और पौधों के लिए सपोर्ट तक तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई नया सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं पुराने हैंगर को दोबारा इस्तेमाल करने के 7 आसान और क्रिएटिव तरीके.



1. पुराने तार वाले हैंगर से बनाएं टॉवल होल्डर: रसोई में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और टॉवल अक्सर इधर-उधर पड़े रहते हैं. इन्हें ऑर्गनाइज रखने के लिए पुराने तार वाले हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए हैंगर के नीचे वाले हिस्से को ध्यान से खोलकर सीधा कर लें. अब इसके दोनों सिरों को थोड़ा मोड़कर हुक जैसी शेप दें. इसे रसोई में किसी मजबूत जगह पर टांग दें. इस पर आप आसानी से किचन टॉवल रख सकते हैं. ध्यान रखें कि तार के नुकीले हिस्सों को टेप से जरूर ढक दें.



2. चप्पल और सैंडल रखने के आएगा काम: अगर आपके घर में चप्पल और सैंडल रखने की जगह कम है, तो पुराना क्लिप वाला प्लास्टिक हैंगर आपके काम आ सकता है. इसके लिए ऐसा हैंगर लें, जिसके नीचे क्लिप लगी हों. अब इन क्लिप की मदद से हल्की चप्पलें या फ्लिप-फ्लॉप टांग दें. इससे जूते-चप्पल फर्श पर बिखरे नहीं रहेंगे और कम जगह में ज्यादा सामान ऑर्गनाइज हो जाएगा.



3. प्लास्टिक हैंगर से बनाएं मोबाइल स्टैंड: आज कल लोग अपने रसोई में भी अपने हाथ में फोन रखते हैं. मोबाइल पर वीडियो देखने या रसोई में रेसिपी पढ़ने के लिए हर बार फोन हाथ में पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है. आप पुराने प्लास्टिक हैंगर को मोबाइल स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए मजबूत हैंगर चुनें और उसे किसी समतल जगह पर इस तरह रखें कि फोन उसके बीच में टिक सके. बस आपका काम हो गया. हालांकि, इस्तेमाल करने से पहले देख लें कि हैंगर मोबाइल का वेट आसानी से संभाल पा रहा है या नहीं.



4. छोटे पौधों को सहारा देने में करें इस्तेमाल: बालकनी या गार्डन में लगे छोटे पौधों को कई बार बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. ऐसे में पुराना प्लास्टिक हैंगर काम आ सकता है. इसे सीधा करके या जरूरत के हिसाब से मोड़कर पौधे के पास लगा दें. इससे पौधे को सहारा मिल जाएगा. ध्यान रखें कि हैंगर का कोई नुकीला हिस्सा पौधे के तने को नुकसान न पहुंचाए. इसके लिए हैंगर पर मुलायम कपड़ा या गार्डन टेप भी लपेट सकते हैं.



5. रिबन और टेप रखने के लिए बनाएं होल्डर: घर में गिफ्ट पैकिंग के लिए रखे रिबन, लेस और टेप अक्सर आपस में उलझ जाते हैं. इन्हें संभालकर रखने के लिए पुराने तार वाले हैंगर का इस्तेमाल करें. सबसे पहले हैंगर के नीचे के हिस्से को ध्यान से खोलें. अब इसमें रिबन और टेप के रोल डाल दें और फिर तार को वापस बंद कर दें. इससे सभी रोल एक जगह रहेंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से निकाल भी सकेंगे.



6. छोटे कपड़े और पर्दे सुखाने में करें इस्तेमाल: पुराने मजबूत प्लास्टिक हैंगर को कपड़े सुखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर आप छोटे पर्दे, दुपट्टे और हल्के कपड़े टांग सकते हैं. इससे कपड़े सुखाने के लिए एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी. अगर बालकनी में कपड़े सुखाने की जगह कम है, तो ये तरीका काफी काम का साबित हो सकता है. हालांकि, गीले और भारी कपड़ों को कमजोर या टूटे हुए हैंगर पर न टांगें.



7. पुराने हैंगर से सजाएं बालकनी: अगर आपकी बालकनी थोड़ी खाली और बोरिंग लगती है, तो पुराने हैंगर की मदद से इसे खूबसूरत बना सकते हैं. इसके लिए एक हैंगर लें और उसमें रंग-बिरंगे धागे बांधें. आप धागों को अलग-अलग लंबाई में रखकर सुंदर डिजाइन तैयार कर सकते हैं. चाहें तो इसमें रंगीन प्लास्टिक कार्ड या छोटी-छोटी डेकोरेटिव चीजें भी लगा सकते हैं. अब इसे बालकनी में किसी सेफ जगह पर टांग दें. ये एक आसान और कम खर्च वाला डेकोरेशन आइडिया है.

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