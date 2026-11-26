नया साल 2027 शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है. हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए कैसा रहेगा. अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2027 का मूलांक 2 (2+2+0+7= 11, 1+1= 2) है. यह चंद्रमा का अंक है. वहीं, अंक 1 के स्वामी सूर्य हैं. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के मुताबिक, सूर्य और चंद्रमा की मित्रता के कारण साल 2027 लकी नंबर 1 वालों के लिए अच्छा रह सकता है. इन्हें करियर में तरक्की, धन लाभ और रिश्तों में मधुरता के अवसर मिल सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

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किन लोगों का है मूलांक 1?

अंक ज्योतिष में किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 माना जाता है. इस अंक के स्वामी सूर्य हैं.

करियर

ज्योतिषविद के अनुसार, मूलांक 1 वालों के लिए साल 2027 करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी. काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी और प्रोफेशन से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है. आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा. ऐसे में अपने काम पर ध्यान दें और मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें.

धन की स्थिति

आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी साल 2027 मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है. आय के स्रोतों से आपको पर्याप्त धन मिलेगा. इस वर्ष आर्थिक तंगी की संभावना कम है. हालांकि, आमदनी बढ़ने के साथ थोड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए पैसों का सही प्रबंधन (मनी मैनेजमेंट) करना जरूरी होगा. बिना जरूरत खर्च करने से बचें. बचत पर ध्यान दें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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रिश्ते-नाते

रिश्तों के लिहाज से भी यह साल अच्छा रह सकता है. परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे. अगर किसी अपने से मनमुटाव या मतभेद चल रहा है तो उसे दूर करने की कोशिश करें. ज्योतिषविद के अनुसार, मूलांक 1 वाले इस साल पुराने विवाद खत्म करने में सफल हो सकते हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. आपको यात्राओं से लाभ मिलने के योग हैं. अगर आपको कहीं घूमने या यात्रा पर जाना है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें. यह यात्रा आपके जीवन के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वॉइंट साबित हो सकती है.

सेहत का हाल

स्वास्थ्य के मामले में लकी नंबर 1 वालों को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी. साल 2027 चंद्रमा के प्रभाव वाला है. ऐसे में मौसम बदलने के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने की जरूरत होगी. सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के प्रति सावधान रहें. इसके अलावा संक्रमण से जुड़ी बीमारियों से भी बचाव करना जरूरी होगा.

कौन सा रंग आपके लिए शुभ?

हल्का पीला रंग

सुनहरा रंग

सफेद रंग

क्रीम कलर

क्या सावधानी बरतें?

साल 2027 में मूलांक 1 वालों को जून और अगस्त के महीने में खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है. इन महीनों में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच-समझकर करें. इन दोनों महीनों में संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने से बचने की सलाह दी गई है. किसी भी महत्वपूर्ण काम में जल्दबाजी न दिखाएं.

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महाउपाय

मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं. इसलिए साल 2027 में सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए शुभ माना गया है. रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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