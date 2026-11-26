बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें पुलिस की वर्दी पहने एक जवान मेहमानों को खाना परोसता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने जवान के खिलाफ एक्शन लिया है.

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जवान की पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई है. उसे तत्काल प्रभाव से पटना जिला मुख्यालय में लाइन हाजिर कर दिया गया है. साथ ही, उसे अगले आदेश तक ट्रैफिक ड्यूटी से भी हटा दिया गया है.

पटना ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच कराई थी. जांच में सामने आया कि जवान सतीश कुमार बिहार गृह रक्षा वाहिनी (BHG) में तैनात है. वह एक निजी समारोह (अनंत सिंह की बेटी की शादी) में पुलिस की वर्दी पहनकर खाना परोस रहा था. जबकि उसे इस समारोह के पास सड़क पर ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी.

तय ड्यूटी छोड़कर खाना परोस रहा था जवान

पटना ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जवान की ड्यूटी आयोजन स्थल से सटे रास्ते पर यातायात व्यवस्था संभालने की थी. इसके लिए उसे कमान भी दी गई थी. लेकिन वायरल वीडियो में वह एक अनंत सिंह की बेटी की शादी समारोह में मेहमानों को पत्तल में खाना परोसता दिखाई दिया.

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पुलिस के मुताबिक, जवान को जो जिम्मेदारी दी गई थी, वह उससे अलग काम करता मिला. इस वजह से पटना ट्रैफिक पुलिस की छवि भी खराब हुई. विभाग ने इसे लापरवाही माना है. इसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

ट्रैफिक पुलिस ने सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय, पटना में क्लोज कर दिया है. उसे अगले आदेश तक यातायात ड्यूटी से भी वंचित रखा गया है. इसके अलावा जवान से इस मामले में जवाब मांगा गया है. पुलिस ने कहा है कि जवाब और जांच के आधार पर आगे की अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

पटना ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क पर यातायात व्यवस्था को ठीक रखना उसकी प्राथमिकता है. इसके लिए ड्यूटी पर तैनात जवानों में अनुशासन और जवाबदेही जरूरी है. विभाग ने साफ किया है कि ड्यूटी में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.

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मालूम हो, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद यह मामला चर्चा में आया था. अब वीडियो के वेरिफिकेशन के बाद संबंधित जवान पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.



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