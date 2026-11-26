टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शोज में शुमार बिग बॉस में अगर बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह नजर आ जाएं, तो माहौल कैसा होगा? इस पर हर कोई कयास लगा सकता है. लेकिन इस सवाल का जवाब अनंत सिंह ने भी दे दिया है.

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गौरतलब है कि सलमान खान की होस्टिंग और विवादित कंटेस्टेंट्स की वजह से बिग बॉस शो हमेशा सुर्खियों में रहता है, वहीं अनंत सिंह भी अपने बेबाक अंदाज और सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग के लिए खूब जाने जाते हैं. युवाओं से लेकर बड़ों तक, उनकी बातों पर लोग आसानी से हंसी नहीं रोक पाते, और अब बिग बॉस में जाने को लेकर दिए उनके जवाब ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.

बिग बॉस जाएंगे अनंत सिंह?

वायरल हो रहे एक वीडियो में जब अनंत सिंह से पूछा गया कि अगर उन्हें बिग बॉस से ऑफर मिले तो क्या वे जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि जब वह इस शो के बारे में जानते ही नहीं हैं तो जाएंगे कैसे? जब उनसे कहा गया कि इसे पूरी दुनिया देखती है और क्या उनका मन नहीं कि वे बिहार का नाम रोशन करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वे क्या ही नाम रोशन करेंगे. इस तरह उन्होंने सलमान खान के शो में जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया.

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बेटी शिवांगी की शादी में उमड़ा जनसैलाब

बात अगर उनके परिवार की करें, तो बुधवार 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी हुई. इस भव्य शादी के पैमाने, इंतजामों और बड़े मेहमानों की मौजूदगी ने बिहार से बाहर भी खूब चर्चा बटोरी.



समारोह में लाखों मेहमानों के पहुंचने के साथ-साथ वहां परोसे गए तरह-तरह के पकवान भी लोगों के बीच खास बात बने, जिनमें पारंपरिक भारतीय मिठाइयों और क्षेत्रीय व्यंजनों की बड़ी रेंज शामिल रही.

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