scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अबकी बार 300 पार', यूपी में चुनावी बिगुल से पहले केशव मौर्य का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की 300 सीटों से अधिक जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े या अलग, भाजपा विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव जीतेगी.

Advertisement
X
केशव प्रसाद मौर्य ने दिया 300 पार का नारा. (Photo: ITG)
केशव प्रसाद मौर्य ने दिया 300 पार का नारा. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने '300 पार' का नारा दिया है. उन्होंने साफ कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को हटाकर बीजेपी का कमल खिलाएगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे एकजुट हो जाए या अलग लड़े, भाजपा विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव जीतेगी.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी उठापठक जारी है. सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया है कि आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी. उन्होंने 300 पार का नारा दे दिया है. वहीं, सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी-कांग्रेस साथ लड़े या अलग लड़े, चुनाव में बीजेपी की जीत होनी है. 

BJP पूरे विपक्ष को हराएगी

सम्बंधित ख़बरें

Owaisi Chandrashekhar
UP में बनेगा नया सियासी समीकरण? ओवैसी-चंद्रशेखर के बीच हो सकता है गठबंधन
mufti osama nadwi and asaduddin owaisi up election
उलेमा-मदरसों में पैठ जमाने का ओवैसी का प्लान, ओसामा नदवी को सौंपी कमान
वाल्मीकि जयंती पर विरासत का सम्मान
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo: ITG)
स्वामी प्रसाद ने अखिलेश के पूजा-पाठ को बताया ‘नौटंकी’, बोले- पिता से सीखें
उत्तर प्रदेश में विधवा और निराश्रित महिला पेंशन
यूपी की विधवा पेंशन योजना: किसे मिलते हैं हर महीने ₹1,000, कैसे करें आवेदन

मौर्य ने विपक्ष को हराने का भरोसा जताते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा का कमल खिलेगा. उन्होंने कहा, 'समाजवादी पार्टी-कांग्रेस चाहे एक साथ लड़े या नहीं, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता. भाजपा, कांग्रेस-सपा और पूरे विपक्ष को हराएगी.'
केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में बीजेपी की जीत की हूंकार भर दी है. उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज: किन सीटों पर है मजबूत वोटबैंक, कितना है सत्ता में दखल?

उन्होंने कहा, 'सुरक्षा, विकास, सुशासन का कमल प्रदेश में खिलेगा.' वहीं, उन्होंने 300 पार का भी नारा दे दिया है. उनका कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा, 'इस बार भाजपा 300 पार करेगी.'

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है. सपा अपने विनिंग दांव 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) से बीजेपी के समीकरणों को चुनौती देकर सत्ता में वापसी की कवायद कर रही है. वहीं, बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और क्षेत्रीय-जातीय संतुलन बिगड़ने जैसी बातें सामने आ रही हैं. ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अब यूपी चुनाव में एंट्री होने जा रही है, जिनके रणनीतिक कौशल के सहारे पार्टी सत्ता की हैट्रिक लगाने का प्लान बना रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अबकी बार 300 पार', यूपी में चुनावी बिगुल से पहले केशव मौर्य का बड़ा दावा |
    आखिरकार गजब हो गया... वैभव को मिली पसंदीदा पोजीशन, गंभीर ने कल ही कर दिया था 'फाइनल' |
    Student Of The Year After Dark Trailer Review: करण जौहर का 'स्क्विड गेम'? दिलचस्प है शनाया कपूर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ट्रेलर |
    नीले ड्रम कांड में नया मोड़, मुस्कान-साहिल की फांसी को चुनौती... इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई |
    बच्चों को घर पर छोड़ ऑफिस ट्रिप पर गई मां, फ्लाइट से उतरते ही पुलिस ने किया अरेस्ट |
    इस राज्य में विधायकों के आ गए अच्छे दिन... 43 प्रतिशत सैलरी बढ़ेगी, IPAD भी मिलेगा |
    DA और एरियर में देरी पर पंजाब सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी |
    EPFO के पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी! पैसे बढ़ाने पर हो सकता है फैसला |
    केपटाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, स्टीव स्म‍िथ- स्कॉट बोलैंड बाहर, कंगारू टीम में 4 बदलाव |
    'बहस करो और पैसे कमाओ!' चीन के इस शख्स ने खोजा अनोखा बिजनेस आइडिया
    Advertisement