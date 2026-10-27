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केपटाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, स्टीव स्म‍िथ- स्कॉट बोलैंड बाहर, कंगारू टीम में 4 बदलाव

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक टेस्ट 27 अक्टूबर से केपटाउन में शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. टीम ने चार बदलाव किए हैं. स्टीव स्मिथ गर्दन की परेशानी के कारण नहीं खेल रहे, जबकि स्कॉट बोलैंड को भी प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है.

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तीसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ हुए बाहर (Photo: AP)
तीसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ हुए बाहर (Photo: AP)

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 27 अक्टूबर से केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है.

ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में चार बदलाव किए हैं. स्टीव स्मिथ गर्दन में परेशानी के कारण नहीं खेल रहे हैं, जबकि स्कॉट बोलैंड को भी टीम से बाहर रखा गया है. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2018 में जोहानिसबर्ग टेस्ट के दौरान इतने बदलाव किए थे.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग 11
साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम, मार्क्स एकरमैन, डेविड बेडिंघम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को जानसेन, साइमन हार्मर, गेराल्ड कोएट्जी और कगिसो रबाडा.

ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, मैट रेनशॉ, मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन और जोश हेजलवुड.

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पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में साउथ अफ्रीका की जीत
सीरीज का पहला टेस्ट 9 से 13 अक्टूबर तक डरबन में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 390 रन बनाए और दूसरी पारी में 314/6 के स्कोर पर पारी घोषित की. इसके जवाब मेंसाउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 284 और दूसरी पारी में 206 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 214 रन से जीता था.

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दूसरा टेस्ट 18 से 22 अक्टूबर तक गकेबरहा में खेला गया.साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 425/9 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 99 रन पर सिमट गया और फॉलोऑन खेलते हुए दूसरी पारी में 295 रन बनाए.साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला एक पारी और रनों के अंतर से जीता, जिससे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. अब केपटाउन में तीसरे टेस्ट के जरिए दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने उतरेंगी.

 

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