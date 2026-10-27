scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहस करो और पैसे कमाओ!' चीन के इस शख्स ने खोजा अनोखा बिजनेस आइडिया

भारत हो या चीन कमाई करने के अलग-अलग तरीके काफी अलग है लेकिन इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स आपके बदले लड़ाई करने के पैसे लेते है. उसने इसे कमाई का बड़ा जरिया बनाया है.  

Advertisement
X
चीन में कमाई का नया आइडिया.
चीन में कमाई का नया आइडिया.

किसी से बहस हो जाए, ऑफिस में बॉस बात न सुने या किसी सर्विस के पैसे वापस लेने हों, तो अक्सर लोग खुद ही सामने वाले से बात करते हैं. लेकिन चीन में एक शख्स ने इसी परेशानी को कमाई का जरिया बना लिया है. वह दूसरों की ओर से बहस करने और विवादों में उनकी बात रखने के लिए पैसे लेता है. खास बात यह है कि वह एक तय फीस लेकर बिना समय सीमा के यह सेवा देता है.

दूसरों की ओर से बहस करना है काम

जारी किए गए वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है. यह वीडियो दक्षिणी चीन के ग्वांगझोउ में रहने वाला यह शख्स सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वह सड़क पर एक बोर्ड लेकर घूमता दिखाई दे रहा है जिस पर चीनी भाषा में दूसरों की ओर से बहस करने की सर्विस के बारे में जिक्र किया हुआ था. इसके बाद से लोग कमाई के नए तरीकों को लेकर सवाल उठा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHINA MINUTES (@chinaminutes)

सम्बंधित ख़बरें

जामिया के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम.
जामिया के बाहर प्रदर्शन से पहले सुरक्षा सख्त, धारा 163 लागू
छंटनी के बाद नहीं कम हो रही माइक्रोसॉफ्ट की मुश्किलें.
3 महीने पहले ही जॉइन किया था, अब Microsoft ने पकड़ा दिया एग्जिट ऑफर
NIA ने 56 साल की उम्र वाले उम्मीवारों के लिए निकाली भर्ती.(फोटो-ITG)
56 साल की उम्र, सरकारी नौकरी और 92,300 की सैलरी
Uproar at Jamia as cops remove students protesting over union poll restoration
जामिया में 8 नवंबर तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, जारी है प्रोटेस्ट
Supreme Court on Shadab Ahmed Bail Conditions
दिल्ली दंगा: LLB की पढ़ाई के लिए राहत चाहता है आरोपी शादाब अहमद

कौन-कौन से सर्विस हैं शामिल? 

यह शख्स कई तरह के मामलों में लोगों की मदद करता है. अगर किसी कर्मचारी को बॉस से सैलरी नहीं मिल रही है, तो वह उस कर्मचारी की ओर से बात कर सकता है. इसी तरह, अगर किसी को ट्यूशन क्लास की सर्विस पसंद न आए या शिक्षक बदलने के बाद पढ़ाई की गुणवत्ता खराब हो जाए, तो वह फीस वापस लेने और क्लास रद्द कराने के लिए भी ग्राहक की ओर से बहस करता है. उसकी सेवा का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, वह प्लास्टिक सर्जरी के खराब नतीजों से असंतुष्ट ग्राहकों को रिफंड मांगने में भी मदद करता है. 

Advertisement

एक बार की फीस, समय की कोई सीमा नहीं

इस सेवा के लिए वह 188 चीनी युआन लेता है, जो रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुद्रा में करीब 2,474 रुपये है. इस फीस में बहस करने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई है. हालांकि, उसका कहना है कि बहस का मतलब लड़ाई करना या गाली-गलौज करना नहीं है. वह शारीरिक झगड़े से बचने पर जोर देता है. उसका तर्क है कि अगर विवाद मारपीट तक पहुंच गया और पुलिस को बुलाना पड़ा, तो परेशानी बढ़ सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी

उसका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस सेवा पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उन्हें भी ऐसी सेवा की जरूरत है, खासकर शोर करने वाले पड़ोसियों से निपटने के लिए. कुछ यूजर्स ने इस काम को दिलचस्प बताया और इसे अपने लिए  काफी उपयोगी बताया है. यह मामला दिखाता है कि लोग रोजमर्रा के विवादों को संभालने के लिए भी अलग तरह की सेवाएं तलाश रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    EPFO के पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी! पैसे बढ़ाने पर हो सकता है फैसला |
    केपटाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, स्टीव स्म‍िथ- स्कॉट बोलैंड बाहर, कंगारू टीम में 4 बदलाव |
    'बहस करो और पैसे कमाओ!' चीन के इस शख्स ने खोजा अनोखा बिजनेस आइडिया |
    नेतन्याहू को घर में ही म‍िलती द‍िख रही बड़ी टक्कर, देखें दुनिया आजतक |
    गाजियाबाद: साहिबाबाद के होटल में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची |
    बिना शादी किए रवीना टंडन कैसे बनीं दो बेटियों की मां? |
    Diljit Dosanjh Taj Mahal Visit: दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले अचानक ताजमहल पहुंचे दिलजीत दोसांझ, मकबरे के बाहर जोड़ लिए हाथ! Video |
    CSK में पुराने धुरंधरों की वापसी! एल्बी मोर्कल और मोहित शर्मा की एंट्री, क्या इस बार बनेगी सबसे खतरनाक टीम? |
    Diwali 2026 Calendar: कब है धनतेरस, दिवाली और भाई दूज? यहां देखें त्योहारों का पूरा कैलेंडर |
    13,928 किसानों ने की आत्महत्या, 295 परिवारों को मदद का इंतजार.. .RTI से सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
    Advertisement