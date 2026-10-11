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चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल... SC मोर्चा के जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया है. अनुसूचित जाति मोर्चा के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है. किसे मिली नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट खबर में देखें.

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चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बदलाव. (Photo- ITG)
चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बदलाव. (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया है. पार्टी के अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा ने पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के कई जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं. इस सूची में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और मथुरा समेत कई जिले शामिल हैं. नामों की घोषणा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत की ओर से की गई है. अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियों के साथ ये पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में पार्टी के संगठन को किस तरह आगे बढ़ाते हैं.

बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के नए जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं. सूची में जिला इकाइयों के साथ महानगर इकाइयों के अध्यक्षों के नाम भी शामिल हैं.

  • रामपुर: सुशील दिवाकर
  • मुरादाबाद जिला: रविन्द्र सिंह रैदास
  • मुरादाबाद महानगर: सिद्धान्त भारती वाल्मीकि
  • अमरोहा: महावीर जाटव
  • बिजनौर: संजय वाल्मीकि
  • सहारनपुर जिला: दुष्यन्त सिंह
  • सहारनपुर महानगर: वरदान घावरी
  • मुजफ्फरनगर: यशवीर सिंह
  • शामली: जगदेव सिंह
  • मेरठ जिला: कुलदीप मसूरी
  • मेरठ महानगर: विनोद जाटव
  • हापुड़: संजय वाल्मीकि
  • बागपत: रविन्द्र आर्य
  • गाजियाबाद महानगर: अमित तिसावर
  • नोएडा महानगर: वेदप्रकाश जाटव
  • गौतमबुद्धनगर: अजय वाल्मीकि
  • बुलंदशहर: राहुल वाल्मीकि


ब्रज क्षेत्र में इन नेताओं को मिली जगह

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ब्रज क्षेत्र के लिए भी बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं. सूची में आगरा की जिला और महानगर इकाइयों के साथ मथुरा और फिरोजाबाद के नाम शामिल हैं.

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  1. आगरा जिला: सोनू दिवाकर
  2. आगरा महानगर: हर्ष दिवाकर
  3. मथुरा जिला: सतीश कुमार वाल्मीकि
  4. फिरोजाबाद जिला: अखिलेश मीतम

चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारी

दरअसल, चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है. जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के जरिए पार्टी जिला स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. इन पदाधिकारियों पर पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और संगठन को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी होगी.

बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के नए जिलाध्यक्षों के नाम ऐसे समय में घोषित किए हैं, जब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की तैयारियां अहम हो गई हैं. पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में नई नियुक्तियों के बाद अब इन पदाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में संगठन का काम संभालना होगा.

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