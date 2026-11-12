अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, आरोपी फरार

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में गुरुवार तड़के गोलीबारी की घटना सामने आई है. शहर के लॉगन सर्कल इलाके में हुई इस घटना में पांच लोगों को गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है.

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पुलिस प्रवक्ता निकोल डीनर ने बताया कि पुलिस को कई जगहों पर गोलीबारी की सूचना मिली थी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी किन-किन जगहों पर हुई. पुलिस अधिकारी नाथन क्लार्क के मुताबिक, घटना की सूचना लॉगन सर्कल इलाके से मिली, जो व्हाइट हाउस से करीब एक मील उत्तर में स्थित है.

पुलिस ने लोगों से 15वीं स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक के आसपास जाने से बचने की अपील की है. इस इलाके में एक फिटनेस सेंटर, सेंट ल्यूक एपिस्कोपल चर्च और कई आवासीय इमारतें हैं. पास में ही होल फूड्स सुपरमार्केट भी स्थित है. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. आसपास के स्कूलों को भी एहतियातन लॉकडाउन में रखा गया है.

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अमेरिकी संघीय एजेंसी ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (ATF) ने भी घटनास्थल पर अपने एजेंट भेजे हैं, जो जांच में पुलिस की मदद कर रहे हैं. फिलहाल गोलीबारी के कारण और घायलों की स्थिति को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

लॉगन सर्कल इलाके में पहले भी हुई थी हिंसक घटना

लॉगन सर्कल इलाके में अगस्त 2025 में भी हिंसा की घटना हुई थी. उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के एक पूर्व सदस्य पर कुछ किशोरों के समूह ने हमला किया था. आरोप था कि हमलावरों ने उनसे और उनके साथ मौजूद एक महिला से कार छीनने की कोशिश की थी.

इस घटना के कुछ दिनों बाद ट्रंप ने स्थानीय प्रशासन को दरकिनार करते हुए वॉशिंगटन में संघीय नियंत्रण लागू करने का फैसला किया था. इसके तहत शहर में नेशनल गार्ड के सैकड़ों जवान तैनात किए गए थे. यह तैनाती अब भी जारी है.

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