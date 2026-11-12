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सड़क पर रील शूट, खेत में आग... पटाखों की चिंगारी से 5 एकड़ गन्ना जलकर राख

महाराष्ट्र के नांदेड़ में सड़क पर रील बनाने पहुंचे युवाओं के पटाखों ने एक किसान की पांच एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद कर दी. मरलक गांव के माणिकराव शिंदे को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. किसान अब सरकार से मुआवजा मांग रहा है. वहीं, किसानों ने सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाकर रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पटाखों से खेत में लगी आग.(Photo: Kuwarchand Malkulal Mandle/ITG)
पटाखों से खेत में लगी आग.(Photo: Kuwarchand Malkulal Mandle/ITG)

महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक एक किसान के लिए बड़ी मुसीबत बन गया. यहां कुछ युवा सड़क पर रील शूट करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पटाखे जलाए, जिनसे पास के गन्ने के खेत में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और किसान की पांच एकड़ फसल जलकर राख हो गई. इस घटना में किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

यह घटना नांदेड़ जिले के मरलक गांव की है. प्रभावित किसान की पहचान माणिकराव शिंदे के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुछ युवा रील बनाने के लिए सड़क पर पहुंचे थे. इसी दौरान खेत के पास पटाखे जलाए गए. इनसे निकली चिंगारी माणिकराव शिंदे के गन्ने के खेत तक पहुंच गई और फसल में आग लग गई.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के नांदेड़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई टाटा मैजिक, 6 की मौत, 8 घायल

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आग इतनी तेजी से फैली कि किसान की पांच एकड़ गन्ने की फसल इसकी चपेट में आ गई. काफी मेहनत से तैयार की गई पूरी फसल जलकर राख हो गई. रील बनाने के लिए जलाए गए पटाखों ने किसान के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है. पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं और खेती से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे किसान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं.

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पटाखों की चिंगारी ने राख कर दी किसान की मेहनत

इस घटना के बाद किसानों में नाराजगी है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए सार्वजनिक जगहों पर रील बनाने वाले युवा सुरक्षा और दूसरे लोगों की संपत्ति का ध्यान नहीं रखते. पटाखे जलाने जैसी लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है.

किसानों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों पर रील शूट करने के दौरान पटाखे जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उनका कहना है कि रील बनाने के नाम पर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, ताकि खेतों और फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.

किसानों की चिंता है कि एक तरफ मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के चलते खेती पहले ही जोखिम भरी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के लिए किए जाने वाले ऐसे कारनामे उनकी सालभर की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है.

किसान ने सरकार से मांगा मुआवजा

पांच एकड़ गन्ने की फसल गंवाने वाले किसान माणिकराव शिंदे ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की है. उनका कहना है कि आग में पूरी फसल बर्बाद होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द मुआवजा देने की अपील की है, ताकि इस संकट से उबरने में मदद मिल सके.

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वहीं, स्थानीय किसानों ने भी प्रशासन से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि रील बनाने के लिए पटाखे जलाने वालों की लापरवाही से किसी दूसरे की मेहनत और आजीविका बर्बाद नहीं होनी चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है.

फिलहाल, इस घटना ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के जुनून और उससे पैदा होने वाले खतरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पांच एकड़ गन्ने की फसल जलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा और उसे मुआवजा कब मिलेगा.

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