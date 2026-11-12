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इधर जेनसन हुआंग का CEO पद से इस्तीफा, उधर Nvidia का शेयर हुआ क्रैश... मचा हाहाकार

Nvidia Share Crash: जेनसन हुआंग के इस्तीफे की खबर आते ही एनवीडिया का शेयर क्रैश हो गया है. एनवीडिया बोर्ड ने जेनसेन हुआंग के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए कंपनी की CFO)कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है.

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एनवीडिया के शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: AI)
एनवीडिया के शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: AI)

एनवीडिया (Nvidia) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसन हुआंग ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. 33 वर्षों तक कंपनी का सफल नेतृत्व करने वाले हुआंग के इस अचानक इस्तीफे से टेक जगत में बड़ा भूचाल आ गया है. इसके साथ ही कंपनी में भी हड़कंप मच गई है, जिसका असर शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है. 

दरअसल, जेनसन हुआंग के इस्तीफे की खबर आते ही एनवीडिया का शेयर क्रैश हो गया है. अमेरिकी शेयर बाजार में एनवीडिया के शेयर खुलते ही 12 फीसदी तक टूट गए हैं. प्री-ओपन मार्केट में गुरुवार को NVIDIA Corp के शेयर 13 फीसदी तक टूट गए, हालांकि कुछ देर के बाद शेयरों में रिकवरी देखने को मिली. गुरुवार शाम 8.15 बजे शेयर करीब 7 फीसदी टूटकर 161 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. एक तरह से जेनसन हुआंग के इस्तीफे से निवेशकों में हाहाकार मच गया है.

एनवीडिया के शेयरो में भूचाल

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बता दें, एनवीडिया के शेयर पिछले एक महीने में 30 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है. इस्तीफे की खबर से एनवीडिया का मार्केट कैप भी घटकर 4 ट्रिलियन डॉलर से नीचे पहुंच गया है. 

एनवीडिया बोर्ड ने जेनसेन हुआंग के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है. कोलेट क्रेस साल 2013 से एनवीडिया के साथ जुड़ी हैं और कंपनी की वित्तीय सफलता में उनका अहम योगदान रहा है.

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इसके साथ ही बोर्ड ने हार्वे सी. जोन्स को कंपनी का पहला स्वतंत्र चेयरमैन नियुक्त किया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद कंपनी के दैनिक कामकाज, ग्राहकों से जुड़े वादे और आगामी उत्पाद रोडमैप पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

अफेयर की वजह से इस्तीफा!
हालांकि एनवीडिया के आधिकारिक बयान में इस्तीफे का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जेनसन हुआंग के दो अफेयर्स के मामले सामने आए थे. जिसकी जांच चल रही थी. पहले एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ अफेयर खबरें सामने आईं. इस अफेयर को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को लेकर सवाल उठने लगे. तमाम रिपोर्ट्स में एलिस हुआंग को चीनी जासूस बताया जा रहा है. 

उसके बाद एक और अफेयर का मामला सामने आया है. जेनसन हुआंग (Jensen Huang) का दूसरा कथित अफेयर कंपनी की ही हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल (Kimberly Powell) के साथ होने का दावा किया गया है. मामला उजागार होने के बाद जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, उन्होंने यह भी कहा कि वह कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. 

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एनवीडिया पर इसका क्या असर होगा?
बता दें, जेनसन हुआंग के नेतृत्व में ही एनवीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप मार्केट में अभूतपूर्व बढ़त हासिल की थी और यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हुई थी. उनके जाने के बाद अब निवेशकों और बाजार की नजरें आगामी वित्तीय परिणामों और नए स्थायी सीईओ की तलाश पर टिकी हैं. कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि तय कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को उसके वित्तीय परिणाम (Earnings Call) समय पर जारी किए जाएंगे. 

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